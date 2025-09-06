Prima pagină » Opinii » Invadatorii CHIP și DALE. Odiseea lui Cub-Galben-Cască-Roșie și Cub-Roșu-Cască-Galbenă într-un lift comunist din Titan

Invadatorii CHIP și DALE. Odiseea lui Cub-Galben-Cască-Roșie și Cub-Roșu-Cască-Galbenă într-un lift comunist din Titan

Rene Pârșan
06 sept. 2025, 10:00, Opinii
Invadatorii CHIP și DALE. Odiseea lui Cub-Galben-Cască-Roșie și Cub-Roșu-Cască-Galbenă într-un lift comunist din Titan

Ca la râie, munca începe în momentul când dă de tine și se termină când te uită. Așa se face că, pe la începutul zilei următoare de dârvală, undeva între unu și două dimineața, mă grăbesc să nu se închidă la non-stop, carbogazoase și bețișoare parfumate, să le zicem.

La întoarcere nu mă mai grăbesc, noaptea-i tânără, iar acasă mă așteaptă, în acest caz, mârtanul și laptopul. La intrarea în bloc, surpriză! Chip și Dale, doi descălecători din Nepal, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka sau de oriunde se ciorovăiau cu interfonul într-o limbă străină și pentru ei, nu numai pentru mine.

Grăsuți, pufoși, zâmbăreți, amabili, veseli nevoie mare, ca orice om care muncește la orele la care toată lumea doarme. Cam pe la un metru și un pic, unul cu o cască de motor galbenă și un cub roșu, celălalt cu o cască roșie și un cub galben în cârcă. Ca să fie fix ca în desene animate, aveau și două dungi reflectorizante pe băscuțe, dințișori Orbit și rezemau regulamentar două scutere, marcă necunoscută pe această jumătate de lume, de banca de sub arțar. Un motoraș galben, unul roșu, altfel nici nu se putea.

Dacă nu ar fi vorbit între ei într-o engleză și mai aproximativă decât a mea, ai fi jurat că sunt gemeni. Se bucură teribil când mă văd, ai fi zis că sunt vărul mai mare care i-a schimbat între ei la naștere. Îmi arată telefoanele, waze, dau din mâini fericiți. Las și eu merindele pe trotuar și intru în horă. Vânturăm aerul împreună.

Da, este adresa corectă, ca s-o mai scurtăm. Deschid ușa ca o gazdă din Uniunea Europeană ce sunt. Dar filmul începe abia la lift. Unul de ăla comunist, un metru pe un metru, dar cu oglinzi de sus până jos, motiv pentru care urc în el cu ochii închiși. Nu și de data asta.

Politicos, mai degrabă curios să aflu care vecin mai muncește la ora aceea, deschid ușa și le dau prioritate. Băscuță galbenă și băscuță roșie se poftesc la rândul lor. După un minut se înțeleg în privința regulilor de circulație din România. Cască galbenă cu cub roșu intră primul, cu spatele. Cască roșie cu cub galben parchează cu fața, burtă-n burtă, corect, dar rămân vreo cin’șpe centimetri de cub pe dinafară. Nu merge. Se dă cu spatele/faţa şi se reia operaţiunea. Se încercă varianta cub în cub… nașpa… Eu băț, țin de ușă cu bucurie…

Cine a văzut capodopera Stan și Bran care se schimbă din paltoane și ghete în pijamale și papuci în patul de sus dintr-o cușetă de tren înțelege povestea, cine nu, nu.

Pe scurt, nu merge nici o variantă. Mi se propune să urc eu primul în lift, în treaba mea. Nici vorbă, am plătit, eu de la filmul ăsta nu plec!

Inventiv de felul meu, dacă nu inovativ în acest caz, le propun să se dezhame de cuburi și să le pună unul peste altul într-un colț. Zis și făcut. Se înghesuie în lift, iar eu îi presez cu ușa ca un hamal japonez conștiincios din gara Tokyo. O ia!

Prima oprire, etajul opt. Zdronc, tronc, hârșt… Liftul staționează un minut și pleacă în direcția nouă. Nici un zgomot neobișnuit, de data aceasta.

Eee.., de aici se instalează liniștea… Becul roșu aprins la nouă și o presiune rece care se instalează asupra mea. Eu locuiesc la zece, ca să fie treaba treabă. Am țigări, dar bricheta este acasă.

Aia e! O iau ca șerpașul nepalez, lipa-lipa. La tabăra șase-șapte mă reîntâlnesc cu Chip și Dale coborând… eu gâfâi, ei respiră. Îmi mulțumesc, dăm mâna, ne batem pe cuburi… nu ne pupăm, nu schimbăm numere de telefon, la prima întâlnire nu se face!

Misterul a fost rezolvat la etajul nouă. O cataramă de chingă bloca ușa liftului. S-o scot, să n-o scot?… Decizia rămâne secretă. În final, deși nu este finalul, ating culmea.

Aceste pățanii s-au petrecut cu vreo două zile înainte de proclamația lui Tanasă referitoare la invadatori. Azi m-am luminat, am înțeles pe deplin demersul legitim românesc.

Revenind la jurnalism, sursa vecini revoltați, “după ce că au blocat liftul”, cască galbenă cu cub roșu, care trebuia să livreze la opt, a dus marfa la nouă, unde de fapt ar fi trebuit s-o care cască roșie cu cub galben.

În consecință, românii de la opt au fost obligați să mănânce pizza cu pepperoni, deși n-o suportă, iar cei de la nouă ceva tradițional cu de toate – acestea sunt doar supoziții nedocumentate, de ignorat – dar, pe scurt, niște români au avut de suferit din cauza unor descălecători-încălecători neinstruiți.

De vină sunt eu, cred, că ajut invadatori în detrimentul celor de un neam și scară cu mine!

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”
Cancan.ro
Andrei Lemnaru, niciodată singur după Insula Iubirii! Cum l-am surprins în plină zi, în Focșani
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Adevarul
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Digi24
Ce este sistemul „Nostradamus”, readus la viață de Franța: poate vedea până la Moscova
Cancan.ro
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Ce "speciali" intră în Pachetul III de măsuri de austeritate pregătit de Guvern
StirileKanalD
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
KanalD
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Și-a lăsat amintirea pe scenă și a urcat spre cer. O mare actriță s-a stins așa cum a trăit: O lumină
Evz.ro
Cât te costă să îți înscrii copilul la afterschool. Sunt scumpe, dar foarte căutate
A1
Cine este reportera de care s-a îndrăgostit George Jaguarul la testimonialele Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată Andra
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală în serie! Ce obișnuia să facă femeia cu victimele sale, pentru a scăpa de urma lor?
RadioImpuls
DECLARAȚIE ȘOC! Dorobanțu a recunoscut totul în fața lui Ahmed. Ce a putut să spună despre Manuela și Naomi a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. Nimeni nu se gândea la așa ceva: „Hai să îți explic un lucru, l-am vorbit peste tot, numai aici nu”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Astronomii au aflat din ce colț al cosmosului a venit „semnalul Wow!” acum aproape 50 de ani
ACTUALITATE Donald Trump a semnat un ORDIN executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept ”Departamentul de Război”: „Cred că este un nume mult mai potrivit”
09:51
Donald Trump a semnat un ORDIN executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept ”Departamentul de Război”: „Cred că este un nume mult mai potrivit”
ACTUALITATE Încă un lider PSD îl atacă pe șeful Guvernului. Mihai Fifor: „Este un atentat marca Bolojan”
09:31
Încă un lider PSD îl atacă pe șeful Guvernului. Mihai Fifor: „Este un atentat marca Bolojan”
GÂNDUL GREEN Strategia Europeană pentru Reziliența Apei. 2022, 2023 și 2024, cei mai SECETOȘI ani din istoria recentă a României
09:30
Strategia Europeană pentru Reziliența Apei. 2022, 2023 și 2024, cei mai SECETOȘI ani din istoria recentă a României
ACTUALITATE Transfăgărășanul, ÎNCHIS astăzi pentru o competiție de triatlon
09:19
Transfăgărășanul, ÎNCHIS astăzi pentru o competiție de triatlon
ACTUALITATE Ce a primit de mâncare o turistă din România, într-un hotel 5* din Turcia. Cum a reacționat când a văzut totul
09:05
Ce a primit de mâncare o turistă din România, într-un hotel 5* din Turcia. Cum a reacționat când a văzut totul
ACTUALITATE De teama disponibilizărilor anunțate de Ilie Bolojan, tot mai multe comune din Iași renunță la petrecerile consacrate
08:44
De teama disponibilizărilor anunțate de Ilie Bolojan, tot mai multe comune din Iași renunță la petrecerile consacrate