Prima pagină » Știri externe » Poliția sârbă arestează mai multe persoane pentru VIOLENȚE săvârșite în Franţa şi Germania. Atacurile au fost comise în interesul unor puteri străine

29 sept. 2025, 19:55, Știri externe
Autoritățile sârbe au arestat 11 persoane în cadrul unei anchete internaționale după ce au descoperit legătura dintre aceștia și mai multe atacuri cu violență comise în Franța și Germania.

Cei 11 cetăţeni sârbi au participat la mai multe operaţiuni în Franţa şi în Germania, cu obiectivul de a difuza idei ce promovează şi incită la ură, la discriminări şi violenţe fondate pe diferenţe de culoare a pielii, religie, naţionalitate şi origine etnică, informează FRANCE 24. Aceștia au acționat în numele unui serviciu de informaţii străin, susțin anchetatorii, fără a nominaliza organizația responsabilă.

„Actele violente au fost comise în perioada aprilie-septembrie 2025, în special regiunea pariziană și pe tot teritoriul Germaniei. Acești indivizi vor fi interogați în următoarele 48 de ore. Sun acuzați de asociere în scop infracţional, discriminare şi spionaj”, transmit oficialii de la Belgrad.

Din octombrie 2023, spectrul unor ingerinţe străine în Franţa planează asupra mai multor anchete, iar tentativele de destabilizare au fost atribuiete în special Rusiei. Kremlinul neagă orice implicare.

La începutul lui septembrie, capete de porc au fost descoperite în faţa unor moschei din Paris şi din suburbii. Rapid, ancheta a evocat un vehicul cu plăcuţe de înmatriculare sârbe şi o linie telefonică croată.

Anterior acestui moment, mai mulţi sârbi au fost arestaţi în Franţa în cadrul anchetei asupra stropirii cu vopsea verde, la sfârşitul lui aprilie, a Memorialului Holocaustului, a trei sinagogi şi a unui restaurant parizian.

