Cum și-au modificat cehii legislația pentru 2026: divorțuri mai ușoare și protecție împotriva abuzurilor

Protecția împotriva utilizării abuzive a imaginii unei persoane, divorțuri mai ușoare, date fixe pentru alegerile regionale, sprijin pentru persoanele amenințate de lipsa locuințelor sau asistență sporită pentru victimele criminalității. Acestea sunt câteva dintre modificările legilor care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, în Cehia. ČT24 oferă o prezentare generală a celor mai importante modificări legislative.

Abuzul de identitate pentru producerea de pornografie și pedepse alternative

Utilizarea abuzivă a unei fotografii, a unui videoclip sau a altei imagini a unei persoane pentru a produce pornografie va fi acum considerată infracțiune. Aceasta ca răspuns la utilizarea tot mai mare a inteligenței artificiale pentru a crea așa-numitele videoclipuri pornografice deepfake. Utilizarea abuzivă a unei identități pentru a produce și distribui pornografie va avea o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare.

„Incriminarea este mai amplă, întrucât răspunderea penală se va aplica nu numai imaginilor false, ci și imaginilor reale, dacă persoana în cauză nu și-a dat consimțământul pentru afișare sau utilizare”, a declarat pentru Televiziunea Cehă Tomáš Gřivna, șeful Departamentului de Drept Penal din cadrul Facultății de Drept a Universității Caroline. „Acum va depinde de autoritățile din domeniul justiției penale, în special de poliție, cât de mult vor reuși să-i detecteze pe autori”, a adăugat Gřivna.

Alte modificări ale legislației penale ar trebui să ducă la o reducere a numărului de deținuți și a recidivei. Instanțele vor putea aplica amenzi mult mai des decât înainte. „O amendă va fi posibilă pentru orice infracțiune, doar că pentru unele va exista o restricție conform căreia nu poate fi aplicată separat, de exemplu, pentru infracțiuni din sfera sexuală”, a explicat Hřivna.

Dimpotrivă, amendamentul abolește unele infracțiuni, cum ar fi neplata pensiei alimentare. „Rolul dreptului penal este supraestimat. După cum arată statisticile, chiar dacă este o infracțiune, aceasta nu își îndeplinește rolul preventiv”, a declarat Hřivna pentru ČT. Peste trei sute de persoane condamnate pentru neplata pensiei alimentare ar trebui să părăsească închisorile cehe în cursul lunii ianuarie, iar sistemul judiciar va trebui să revizuiască patru mii de sentințe.

Conform amendamentului, va fi legală și cultivarea a până la trei plante de canabis și deținerea a până la o sută de grame de canabis acasă și 25 de grame în aer liber.

Date fixe pentru unele alegeri și o nouă formă de buletine de vot pentru alegerile pentru Senat

Datele alegerilor regionale, senatoriale și municipale vor fi acum fixe. Din 2026, acestea vor avea loc întotdeauna la sfârșitul primei săptămâni a lunii octombrie. Acest lucru are scopul de a evita organizarea alegerilor prea aproape de vacanța de vară, ceea ce ar putea duce la o prezență la vot mai scăzută. Amendamentul prevede, de asemenea, că limitele celor 81 de circumscripții senatoriale vor fi modificate doar o dată la doisprezece ani.

„Din cauza anulării regulilor anterioare de modificare a dimensiunii circumscripțiilor senatoriale, a trebuit găsit un nou mecanism care să asigure, pe de o parte, o anumită stabilitate a dimensiunii circumscripției senatoriale și principiul egalității drepturilor de vot”, a declarat pentru Televiziunea Cehă Tomáš Jirovec, directorul departamentului electoral al Ministerului de Interne.

Formatul buletinelor de vot pentru alegerile Senatului se va schimba și el. „Alegătorul va tăia un candidat de pe buletinul de vot și nu va alege dintr-un set de buletine de vot”, a adăugat Jirovec. Până acum, fiecare candidat pentru Senat era pe un buletin de vot separat.

Divorțuri mai ușoare și obligația de a nu pedepsi fizic copiii

Modificarea Codului Civil va aduce divorțuri mai simple și mai rapide și reglementarea îngrijirii copiilor proveniți din căsătorii divorțate. Modificarea introduce așa-numitul divorț de comun acord și elimină cerința generală de a determina cauzele destrămării căsătoriei.

Instanța va stabili acum motivele divorțului doar în anumite cazuri. „Accentul se pune pe egalitatea părinților, protecția copiilor și soluționarea eficientă a disputelor fără escaladări inutile”, a declarat Vladimír Řepka, purtător de cuvânt al Ministerului Justiției. Instanța va trebui să decidă în continuare cu privire la situația copilului după divorț. Amendamentul va elimina distincția dintre tipurile de îngrijire a copilului: îngrijire comună, alternantă și monoparentală. Întrucât divorțul nu are niciun efect asupra responsabilității părintești, potrivit Ministerului Justiției, ambii părinți ar trebui să continue să aibă grijă de copil.

Părinții vor avea acum obligația de a se asigura că propriii copii sunt crescuți fără pedepse corporale. Cu toate acestea, părinții nu ar trebui să se aștepte la nicio sancțiune pentru acest lucru. „Conform cercetărilor efectuate de Clinica de Psihiatrie a Facultății I de Medicină a Universității Caroline și a Spitalului General, majoritatea părinților cehi își doresc să își crească copiii fără pedepse fizice, dar au nevoie de sprijin în modul de rezolvare a situațiilor educaționale în mod diferit”, a spus Řepka. Potrivit lui Řepka, Centrul LOCIKA pregătește noi materiale pentru părinți și experți, care vor ajuta la creșterea copiilor fără violență.

Amendamentul majorează, de asemenea, dobânzile de întârziere la plata pensiei alimentare restante.

Mai mult ajutor pentru victimele infracțiunilor

De la începutul anului, asistența acordată victimelor infracțiunilor va crește. Suma mai mare de bani va merge atât către organizațiile non-guvernamentale care ajută victimele, cât și către victimele însele. Asistența pentru acestea va fi calculată acum pe baza salariului mediu brut și, prin urmare, va fi ajustată periodic în viitor.

„Evaluăm pozitiv efortul de a răspunde problemelor pe termen lung asociate cu accesul la victime și cu pregătirea profesională a judecătorilor în cazurile sensibile”, a declarat pentru Televiziunea Cehă Pavlína Komedová de la organizația Bílý kruh bezpečí, dedicată de mult timp victimelor criminalității.

Amendamentul la Legea privind instanțele și judecătorii, care va aduce aceste schimbări, cunoscut sub numele de „lex Anička”, reglementează și planurile de formare ale judecătorilor. Acesta răspunde cazului unui bărbat care a fost pedepsit de instanțe pentru violul pe termen lung al fiicei sale vitrege cu suspendare a pedepsei. Potrivit Curții Supreme, instanța din Brno care a aplicat această pedeapsă a încălcat legea, iar sancțiunea a fost disproporționat de blândă.

implementat în practică. În ceea ce privește formarea judecătorilor, va fi important ca aceasta să nu fie doar o obligație formală, ci un proces cu adevărat semnificativ și de înaltă calitate profesională”, a adăugat Komedová.

Noul regulament prelungește, de asemenea, termenul de prescripție pentru abaterile disciplinare săvârșite de judecători și procurori cu doi ani. Acum va fi de cinci ani.

Modificări la permisele de arme de foc

O nouă lege privind armele și munițiile va intra în vigoare în ianuarie. Aceasta va continua prima parte a modificării legislației privind armele, care a intrat în vigoare în ianuarie 2025, și va obliga comercianții de arme să raporteze achizițiile suspecte de arme. Permisul de port-armă va înlocui vechiul permis și va fi împărțit în doar două categorii în loc de cinci câte este în prezent.

Permisul de port-armă va fi acum complet digitalizat. „Permisele, licențele și certificatele de port-armă fizice actuale nu vor mai fi valabile. Acestea vor fi înlocuite cu un permis electronic, care va fi înregistrat integral în Registrul Central al Armelor (CRZ)”, a declarat Irena Brodská, purtătoare de cuvânt a Prezidiului Poliției.

Ajutorarea persoanelor aflate în risc de lipsă de locuințe

Noua lege va începe să sprijine persoanele care riscă să-și piardă locuința. Vor fi create 115 puncte de contact pentru a oferi consiliere și prevenirea lipsei de locuințe. Legea include, de asemenea, un sistem voluntar de garanții pentru proprietarii de apartamente private și contribuții financiare către municipalitățile care închiriază apartamentele persoanelor aflate în lipsă de locuințe. „Acest model este menit să echilibreze nesiguranțele proprietarilor cu cele ale locuitorilor care au o situație socială incertă”, a declarat pentru Televiziunea Cehă Jan Černý, directorul programelor sociale și educaționale de la People in Need.

Noul amendament prevede acordarea de asistență gospodăriilor cu venituri de până la 1,43 ori mai mari decât minimul de existență. „Este un compromis și acum depinde dacă va fi o prioritate pentru buget și ce se va întâmpla acum”, a adăugat Černý.

Viitorii candidați la Președinție vor putea strânge semnături online

Schimbările vor afecta și alegerea Președintelui Republicii. Fiecare deputat sau senator va putea susține propunerea unui singur candidat prin semnătura sa. Viitorii candidați la Președinție vor avea acum voie să strângă semnături pentru candidatura lor prin internet. Cu toate acestea, aceste schimbări vor afecta doar alegerile prezidențiale din 2028.

