Gmail introduce o secțiune pentru gestionarea abonamentelor

Inboxurile de e-mail au devenit pentru mulți utilizatori un adevărat „câmp de luptă” cu spamul și mesajele publicitare. Zeci de newslettere și oferte ajung zilnic în căsuțele de e-mail, iar sortarea lor consumă timp.

Pentru a simplifica situația, compania Google a actualizat Gmail și a introdus o funcție care permite gestionarea tuturor abonamentelor dintr-un singur loc.

Anterior, Gmail afișa un buton „Dezabonare” în interiorul mesajelor trimise de companii sau campanii de marketing. Problema era că utilizatorii trebuiau să se dezaboneze individual de la fiecare listă de e-mailuri.

Acum apare o secțiune nouă numită „Gestionați abonamentele”, unde sunt listate toate newsletterele și mesajele promoționale la care este înscris contul.

Cum poți elimina rapid newsletterele nedorite

Pentru a folosi noua funcție din Gmail trebuie să urmezi câțiva pași simpli:

Deschide aplicația Gmail. Apasă pe meniul cu trei linii orizontale din colțul stânga sus. Derulează până la opțiunea „Gestionați abonamentele”. Selectează abonamentele pe care vrei să le elimini.

După confirmare, Gmail trimite automat solicitarea de dezabonare către expeditori.

Cât durează dezabonarea

În majoritatea cazurilor, sistemele companiilor procesează solicitarea în 24-48 de ore, astfel că este posibil să mai apară încă unul sau două e-mailuri în această perioadă.

Funcția este lansată treptat pentru utilizatori. Dacă nu apare încă în aplicație, actualizarea Gmail sau câteva zile de așteptare ar trebui să o facă disponibilă.

