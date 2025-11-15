Cum vede Ludovic Orban faptul că USR se folosește de imaginea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei: „Abuzează efectiv de imaginea lui”

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat că partidul USR folosește în mod abuziv imaginea lui Nicușor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei, iar asta îi va enerva pe simpatizanții președintelui.

Ludovic Orban, deranjat că USR folosește imaginea lui Nicușor Dan în campania pentru alegerile de la Primăria Capitalei

Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, că Nicuşor Dan nu este implicat în campania pentru Primăria Capitalei.

”A fost întrebat la conferința de presă din această săptămână şi a explicat punctul de vedere. A fost prezent la evenimentul de lansare. Asta nu înseamnă că e implicat în campanie. Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui, până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui Nicuşor Dan”, a afirmat Ludovic Orban.

Întrebat dacă Nicușor Dan este deranjat de acest aspect, Ludovic Orban a spus:

”Vă mărturisesc că n-am discutat acest subiect. Până la urmă, decizia este a bucureştenilor şi urmează să hotărască. Dacă nu s-a ajuns la o decizie de a fi un candidat comun din partea formaţiunilor politice afine din bazinul de centru-dreapta, practic e răspunderea fiecăruia dintre cele două partide, în cazul în care Primăria va fi câştigată de un alt candidat”, a explicat consilierul prezidențial.

El susține că nu crede că vor exista retrageri din cursa electorală pentru București.

”Cel mai probabil, se va merge cu aceste candidaturi până în ziua votului. Aici eu am încredere în discernământul alegătorilor din bazinul de centru-dreapta, care s-a demonstrat de-a lungul timpului. Sunt convins că vor concentra votul pe cel mai bine plasat candidat din bazinul de centru-dreapta astfel încât să aibă o continuitate la primărie. Pentru că alegerea lui Ciprian Ciucu sau a lui Cătălin Drulă înseamnă, de fapt, o continuitate în conducerea Primăriei Capitalei şi, într-un fel, aproape o garanţie a continuării proiectelor care au fost începute de Nicuşor Dan. În timp ce altă soluţie va reprezenta o rupere completă de linia strategică în care a îndreptat Nicuşor Dan Bucureştiul”, a transmis Ludovic Orban.

Recomandările autorului: