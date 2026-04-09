Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA și pentru Gold FM. Atât postul de radio, cât și Realitatea Plus rămân în emisie

Curtea de Apel București a blocat joi executarea deciziei prin care postul Gold FM era lăsat fără licență, la doar o zi după ce aceeași instanță a salvat de la închidere și postul de televiziune Realitatea Plus.

Victoria în instanță a lui Cozmin Gușă

O instanță de contencios administrativ de la CAB a dispus suspendarea hotărârii prin care CNA a ridicat licența postului de radio Gold FM. Postul, operat de societatea Angus Resources SRL și deținut de Cozmin Gușă, poate continua să emită până la soluționarea definitivă a procesului de fond.

Instanța a admis cererea de suspendare a deciziei nr. 260 din 7 aprilie 2026, hotărârea fiind executorie de drept. Aceasta este a doua lovitură primită de CNA în ultimele 24 de ore, după ce magistrații au luat o măsură identică și în cazul postului Realitaea Plus.

Conflictul dintre CNA și Realitatea Plus a pornit de la o serie de amenzi neachitate, aplicate în perioada ianuarie 2024 – septembrie 2025. Consiliul a invocat Legea audiovizualului pentru a retrage licența postului, după ce societatea nu ar fi depus dovada plății în termenul legal. Deși CNA a respins joi cererea de reanalizare a cazului, decizia Curții de Apel permite postului TV să rămână pe micile ecrane.

AUTORUL RECOMANDĂ: