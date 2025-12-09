Platforma de jocuri Roblox a fost interzisă în Rusia, provocând o reacție virulentă din partea copiilor. Potrivit The Moscow Times, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a precizat că administrația prezidențială a fost asaltată de plângeri trimise de copii nemulțumiți de această decizie.

Roskomnadzor, autoritatea de reglementare a mass-media din Rusia, a blocat accesul la Roblox pe 3 decembrie. Motivul invocat a fost distribuirea de materiale extremiste și promovarea „propagandei LGBT” de către compania americană.

Dmitri Peskov, goarna lui Putin, a declarat: „Nu scriu despre plecarea [din Rusia], dar scriu despre acest meci”. Această afirmație vine în contextul în care Yekaterina Mizulina, o susținătoare a cenzurii pro-Kremlin, a raportat primirea a 63.000 de scrisori de la copii cu vârste între 8 și 16 ani.

Jumătate dintre aceștia și-au exprimat dorința de a părăsi Rusia după interzicerea Roblox.

Roskomnadzor a justificat decizia, afirmând că copiii de pe Roblox erau „supuși hărțuirii sexuale, păcăliți să facă fotografii intime și constrânși să comită acte depravate și violență”. Autoritatea rusă consideră că jocul conține „conținut neadecvat care poate avea un impact negativ asupra dezvoltării spirituale și morale a copiilor”.

Roblox Corporation, proprietarul platformei cu sediul în California, susține că moderează tot conținutul prin revizuire umană și instrumente de inteligență artificială. Compania afirmă că elimină „conținutul exploatator”.

Aproximativ 100 de milioane de persoane folosesc zilnic Roblox la nivel mondial. În Rusia, Roblox a fost cel mai descărcat joc mobil în 2023.

Recomandarea autorului: Roblox a devenit un joc PERICULOS pentru copii. Numărul atacurilor cibernetice a crescut alarmant