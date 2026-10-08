Cutremur în România, joi dimineața. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs joi, 8 octombrie 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Seismul a fost înregistrat la ora 10:48:27, ora locală a României, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

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Cutremurul a avut loc la o adâncime de 134,7 kilometri și a fost încadrată de INCDFP în categoria cutremurelor slabe.

Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe din sud-estul și centrul țării.

INCDFP informează că seismul s-a produs la aproximativ 50 de kilometri nord de Ploiești și la 53 de kilometri sud-est de Brașov.

Cutremurul a fost localizat, de asemenea, la 57 de kilometri sud de Buzău și la 61 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe.

Epicentrul s-a aflat și la aproximativ 77 de kilometri nord-est de Târgoviște și la 85 de kilometri sud de Focșani.

Cutremurul a avut magnitudinea ML 3,4 și s-a produs la o adâncime de aproape 135 de kilometri.