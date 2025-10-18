Cutremur în Vâlcea, sâmbătă după-amiază. Datele oficiale ale INCDFP

A fost cutremur în România, în cursul după-amiezii de sâmbătă, 18 octombrie 2025. Potrivit INCDFP, seismul a avut loc în Vâlcea, la o adâncime de 4.2 kilometri.

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul s-a produs în Vâlcea, la ora 14:31, având o magnitudine de 3 grade pe scara Richter. Acest s-a produs la o adâncime de 4.2 kilometri.

„În ziua de 18 Octombrie 2025 la ora 14:31:24 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, Vâlcea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adâncimea de 4.2km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 38km NV de Râmnicu Vâlcea, 43km S de Sibiu, 79km NE de Târgu Jiu, 83km NV de Pitești, 85km S de Mediaș, 85km SE de Alba Iulia”, transmite INFP.

Un alt cutremur s-a produs în cursul zilei de vineri, 17 octombrie 2025. Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea, Buzău, la ora 01:41, având 3.4 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs la o adâncime de 125.4 kilometri, anunță INCDFP.

„În ziua de 17 Octombrie 2025 la ora 01:41:04 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adâncimea de 125.4km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 50km NV de Buzău, 59km V de Focșani, 65km SE de Sfântu-Gheorghe, 68km E de Brașov, 72km NE de Ploiești”, transmite institutul.

Știre în curs de actualizare.