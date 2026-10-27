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Începe procesul în dosarul de corupție al lui Fănel Bogos. Ilie Bolojan apare în anchetă ca martor

Începe procesul în dosarul de corupție al lui Fănel Bogos. Ilie Bolojan apare în anchetă ca martor
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Dosarul de corupție în care au fost trimiși în judecată omul de afaceri Fănel Bogos, fostul secretar general adjunct al Guvernului Cristina Trăilă și fostul lider al PNL Vaslui Mihai Barbu ajunge miercuri, 28 octombrie, la primul termen la Curtea de Apel București. Fostul premier Ilie Bolojan figurează în dosar în calitate de martor, după ce omul de afaceri a ajuns la Palatul Victoria pentru o întrevedere cu acesta, potrivit informațiilor publicate de Știripesurse.ro.

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Judecătorii verifică legalitatea probelor

Primul termen nu vizează judecarea pe fond a acuzațiilor, ci verificarea legalității probelor administrate în cursul anchetei. Instanța urmează să analizeze dacă dosarul poate trece la etapa judecății propriu-zise.

Trimiterea în judecată nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Cei trei inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.

Despăgubiri de milioane de lei și presupuse intervenții politice

Ancheta vizează demersurile făcute de Fănel Bogos, administratorul companiei Vanbet, după ce autoritățile sanitar-veterinare au dispus, în 2024, neutralizarea a aproximativ 230.000 de păsări, în contextul unui focar de salmoneloză la fermele sale din județul Vaslui.

Potrivit procurorilor, omul de afaceri ar fi apelat la intermediari pentru a influența conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în vederea schimbării directorului DSVSA Vaslui și a obținerii unor despăgubiri. Ancheta vizează și presupuse demersuri pentru reducerea controalelor sanitar-veterinare la fermele companiei.

Cristina Trăilă este acuzată de complicitate la folosirea influenței, iar Mihai Barbu, de folosirea influenței ori autorității. Acuzațiile sunt formulate de procurori și urmează să fie analizate de instanță.

Ce rol are Ilie Bolojan în dosar

Numele fostului premier apare în contextul unei întâlniri de la Palatul Victoria cu Fănel Bogos și Mihai Barbu. Bolojan a fost audiat de DNA Iași la 2 octombrie, în calitate de martor, pentru a oferi explicații despre circumstanțele întrevederii.

La finalul audierii, Guvernul a transmis că Bolojan a făcut precizările solicitate de procurori. Potrivit informațiilor publicate de Știrile ProTV, audierea a durat aproximativ două ore și jumătate.

Până în acest moment, informațiile publice citate îl indică pe Bolojan drept martor, nu drept suspect sau inculpat în dosar.

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