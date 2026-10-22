Preotul supranumit „îngerul copiilor sărmani”, acuzat că a abuzat sexual două fete de 13 și 15 ani. A fost arestat preventiv

Un preot în vârstă de 47 de ani, din județul Vaslui, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol și agresiuni sexuale asupra a două minore.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi profitat de vulnerabilitatea fetelor, dar și de încrederea pe care acestea i-o acordau în calitatea sa de preot. Presupusele abuzuri s-ar fi desfășurat între decembrie 2023 și august 2026, inclusiv într-un centru social destinat copiilor din familii defavorizate. Episcopia Hușilor a decis să îi interzică să mai oficieze slujbe religioase.

Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, a fost arestat preventiv în urma unei decizii a Judecătoriei Iași, la propunerea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași. Acesta este acuzat de viol, agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor și act sexual cu un minor, relatează presa locală.

Două fete de 13 și 15 ani, presupusele victime ale preotului

Potrivit informațiilor comunicate de anchetatori, una dintre victime este o fată de 13 ani, care ar fi fost agresată sexual în luna iunie 2026. Cea de-a doua victimă ar fi fost supusă unor abuzuri în perioada decembrie 2023 – august 2026. Fata avea 15 ani la începutul perioadei investigate.

Procurorii susțin că preotul ar fi profitat de vârsta victimelor, de situațiile familiale vulnerabile ale acestora și de încrederea de care beneficia în comunitate. În cazul uneia dintre fete, această relație de încredere ar fi fost consolidată inclusiv de faptul că bărbatul era preot paroh în localitatea în care aceasta locuia.

Ancheta ar fi început după ce familia fetei de 13 ani a sesizat Poliția. Aceasta ar fi reclamat că preotul i-ar fi oferit alcool și ar fi agresat-o sexual. În urma cercetărilor, anchetatorii ar fi identificat și cea de-a doua presupusă victimă.

Abuzurile ar fi avut loc într-un centru social înființat chiar de preot

Faptele ar fi avut loc într-un centru social înființat cu sprijinul preotului, în apropierea bisericii. Acolo, copiii proveniți din familii cu dificultăți materiale primeau o masă caldă și erau ajutați să își facă temele.

Preotul era cunoscut în comunitate pentru implicarea în acțiuni caritabile și proiecte destinate persoanelor vulnerabile. De-a lungul timpului, acesta organizase campanii umanitare și contribuise la dezvoltarea unor servicii pentru copiii aflați în risc de abandon școlar. Presa locală relatează că bărbatul era supranumit ”îngerul copiilor sărmani”, datorită activităților sale sociale.

Episcopia Hușilor i-a interzis preotului să mai oficieze slujbe

După ce a aflat despre acuzațiile formulate împotriva clericului, Episcopia Hușilor a decis oprirea acestuia de la slujire. Purtătorul de cuvânt al Episcopiei, Cosmin Gubernat, a declarat pentru AGERPRES că instituția se delimitează de presupusele fapte și că ar putea adopta măsuri canonice suplimentare, în funcție de rezultatul anchetei.

”Episcopia Hușilor a luat act de această reținere și de faptele foarte grave de care este acuzat, astfel că s-a dispus, cu celeritate, oprirea totală de la slujirea celor sfinte, adică nu mai are dreptul să oficieze nicio slujbă bisericească”, a precizat reprezentantul Episcopiei.

Acesta a subliniat că acuzațiile sunt incompatibile cu statutul de preot, dacă vor fi confirmate, și a transmis solidaritatea instituției față de persoanele vătămate.