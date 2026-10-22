Prima pagină » Actualitate » Preotul supranumit „îngerul copiilor sărmani”, acuzat că a abuzat sexual două fete de 13 și 15 ani. A fost arestat preventiv

Preotul supranumit „îngerul copiilor sărmani”, acuzat că a abuzat sexual două fete de 13 și 15 ani. A fost arestat preventiv

Elena Popescu
Preotul supranumit „îngerul copiilor sărmani”, acuzat că a abuzat sexual două fete de 13 și 15 ani. A fost arestat preventiv
Preot
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un preot în vârstă de 47 de ani, din județul Vaslui, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol și agresiuni sexuale asupra a două minore.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi profitat de vulnerabilitatea fetelor, dar și de încrederea pe care acestea i-o acordau în calitatea sa de preot. Presupusele abuzuri s-ar fi desfășurat între decembrie 2023 și august 2026, inclusiv într-un centru social destinat copiilor din familii defavorizate. Episcopia Hușilor a decis să îi interzică să mai oficieze slujbe religioase.

Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, a fost arestat preventiv în urma unei decizii a Judecătoriei Iași, la propunerea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași. Acesta este acuzat de viol, agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor și act sexual cu un minor, relatează presa locală.

Două fete de 13 și 15 ani, presupusele victime ale preotului

Potrivit informațiilor comunicate de anchetatori, una dintre victime este o fată de 13 ani, care ar fi fost agresată sexual în luna iunie 2026. Cea de-a doua victimă ar fi fost supusă unor abuzuri în perioada decembrie 2023 – august 2026. Fata avea 15 ani la începutul perioadei investigate.

Procurorii susțin că preotul ar fi profitat de vârsta victimelor, de situațiile familiale vulnerabile ale acestora și de încrederea de care beneficia în comunitate. În cazul uneia dintre fete, această relație de încredere ar fi fost consolidată inclusiv de faptul că bărbatul era preot paroh în localitatea în care aceasta locuia.

Ancheta ar fi început după ce familia fetei de 13 ani a sesizat Poliția. Aceasta ar fi reclamat că preotul i-ar fi oferit alcool și ar fi agresat-o sexual. În urma cercetărilor, anchetatorii ar fi identificat și cea de-a doua presupusă victimă.

Abuzurile ar fi avut loc într-un centru social înființat chiar de preot

Faptele ar fi avut loc într-un centru social înființat cu sprijinul preotului, în apropierea bisericii. Acolo, copiii proveniți din familii cu dificultăți materiale primeau o masă caldă și erau ajutați să își facă temele.

Preotul era cunoscut în comunitate pentru implicarea în acțiuni caritabile și proiecte destinate persoanelor vulnerabile. De-a lungul timpului, acesta organizase campanii umanitare și contribuise la dezvoltarea unor servicii pentru copiii aflați în risc de abandon școlar. Presa locală relatează că bărbatul era supranumit ”îngerul copiilor sărmani”, datorită activităților sale sociale.

Episcopia Hușilor i-a interzis preotului să mai oficieze slujbe

După ce a aflat despre acuzațiile formulate împotriva clericului, Episcopia Hușilor a decis oprirea acestuia de la slujire. Purtătorul de cuvânt al Episcopiei, Cosmin Gubernat, a declarat pentru AGERPRES că instituția se delimitează de presupusele fapte și că ar putea adopta măsuri canonice suplimentare, în funcție de rezultatul anchetei.

”Episcopia Hușilor a luat act de această reținere și de faptele foarte grave de care este acuzat, astfel că s-a dispus, cu celeritate, oprirea totală de la slujirea celor sfinte, adică nu mai are dreptul să oficieze nicio slujbă bisericească”, a precizat reprezentantul Episcopiei.

Acesta a subliniat că acuzațiile sunt incompatibile cu statutul de preot, dacă vor fi confirmate, și a transmis solidaritatea instituției față de persoanele vătămate.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Crocodilii au supraviețuit 250 de milioane de ani datorită preferinței pentru clima caldă. Cum i-a ajutat această adaptare să treacă peste impactul asteroidului de acum 66 de milioane de ani
13:11
Crocodilii au supraviețuit 250 de milioane de ani datorită preferinței pentru clima caldă. Cum i-a ajutat această adaptare să treacă peste impactul asteroidului de acum 66 de milioane de ani
ULTIMA ORĂ Deputatul Dan Tănasă, trimis în judecată pentru incitare la ură și discriminare. Mesajul care i-a adus dosar penal
12:51
Deputatul Dan Tănasă, trimis în judecată pentru incitare la ură și discriminare. Mesajul care i-a adus dosar penal
RELIGIE Icoana Maicii Domnului, în mărime naturală, adusă pentru prima dată în România, direct de la Muntele Athos, la Mânăstirea Pantocrator
12:43
Icoana Maicii Domnului, în mărime naturală, adusă pentru prima dată în România, direct de la Muntele Athos, la Mânăstirea Pantocrator
ULTIMA ORĂ Ziua și dosarul. Călin Georgescu, audiat într-un nou dosar, al cincilea. Ce acuzații îi aduc procurorii fostului candidat la președinție
12:06
Ziua și dosarul. Călin Georgescu, audiat într-un nou dosar, al cincilea. Ce acuzații îi aduc procurorii fostului candidat la președinție
FLASH NEWS Manfred Weber, reales pentru a cincea oară la conducerea Grupului PPE din Parlamentul European
11:47
Manfred Weber, reales pentru a cincea oară la conducerea Grupului PPE din Parlamentul European
FLASH NEWS Șeful Consiliului Județean Cluj, unul dintre cei mai vocali liberali anti-Bolojan, prima cerință la adresa Guvernului Niculescu și a miniștrilor PSD. Ce le solicită în mod oficial
11:13
Șeful Consiliului Județean Cluj, unul dintre cei mai vocali liberali anti-Bolojan, prima cerință la adresa Guvernului Niculescu și a miniștrilor PSD. Ce le solicită în mod oficial
Mediafax
Elena Udrea aruncă bomba! Cristela Georgescu, posibilă candidată la prezidențiale. Ce susținere ar primi
Digi24
„Cei care vor scoate sabia de sabie vor pieri”. Elon Musk îi atacă pe democrații americani. Ce l-a supărat pe miliardar
Cancan.ro
'PLEACĂ Marco'! Adevărul despre ELIMINAREA Prințului, după ce s-a anunțat că a fost dat afară
Prosport.ro
FOTO. Olga, noua senzație a ucrainenilor, față în față cu Chivu. Prezentatoarea care „aprinde” Champions League
Adevarul
Rusia a declanșat cea mai mare vânzare de aur de la crahul din 1998, pentru finanțarea războiului
Mediafax
S-a filmat în timp ce OTRĂVEA dulceața din supermarket. A cerut 100.000 de EURO de la producător
Click
„Ne leagă multe pahare”. Mihai Bobonete, dezvăluiri despre Andi Moisescu și „Românii au talent”. Cum este actorul în rolul de tată
Digi24
Un elev de 15 ani a înjunghiat un coleg la un liceu din Pitești. Băiatul rănit a ajuns la spital. Martor: „A început să dea cu maceta”
Cancan.ro
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Lucrezi peste 55 de ore pe săptămână? Riscul de AVC crește cu 35%. Ce spun cardiologii despre efectele muncii excesive asupra inimii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Dacia Duster 4×4 din 2022, modelul economic de oraș care are și abilități de off-road. Ce trebuie verificat?
Descopera.ro
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Descopera.ro
Câinele îți tulbură somnul? S-ar putea să fie invers, indică un nou studiu
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Spania
Va avea o PENSIE de 70.000 de euro! Dar asta nu e tot! Ce alte privilegii i se pregătesc
INEDIT Donald Trump vrea să redenumească Oceanul Pacific în „Oceanul American”: „Cum credeți că vor reacționa europenii?”, a întrebat președintele
12:41
Donald Trump vrea să redenumească Oceanul Pacific în „Oceanul American”: „Cum credeți că vor reacționa europenii?”, a întrebat președintele
CONTROVERSĂ Se țin cu dinții de funcții! Luminița Popescu, secretar de stat PNL și șefa Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, nu vrea să-și dea demisia. Ministrul Muncii ar urma să o demită – SURSE
12:27
Se țin cu dinții de funcții! Luminița Popescu, secretar de stat PNL și șefa Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, nu vrea să-și dea demisia. Ministrul Muncii ar urma să o demită – SURSE
FLASH NEWS Reacția lui Trump, după ce trimisul său special, Steve Witkoff, l-a numit pe Putin „un om cu spirit umanitar”. Ce anunță președintele SUA și cum răspunde Kievul
12:12
Reacția lui Trump, după ce trimisul său special, Steve Witkoff, l-a numit pe Putin „un om cu spirit umanitar”. Ce anunță președintele SUA și cum răspunde Kievul
VIRAL Miniroboții în formă de rățuște au făcut spectacol la Berlin: „Faceți tumbe!”. Șeful Nvidia anunță o revoluție AI în Europa
11:37
Miniroboții în formă de rățuște au făcut spectacol la Berlin: „Faceți tumbe!”. Șeful Nvidia anunță o revoluție AI în Europa
ANALIZĂ Bloomberg: Dronele rusești ucid deja oameni pe teritoriul Uniunii Europene. Ce scrie publicația despre atacurile din apele românești și bulgărești
11:11
Bloomberg: Dronele rusești ucid deja oameni pe teritoriul Uniunii Europene. Ce scrie publicația despre atacurile din apele românești și bulgărești
FLASH NEWS Cine este Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion, numită director de cabinet al premierului Luca Niculescu. Are o carieră de 15 ani la MAE
11:10
Cine este Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion, numită director de cabinet al premierului Luca Niculescu. Are o carieră de 15 ani la MAE

Cele mai noi

Trimite acest link pe