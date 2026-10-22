Manfred Weber, reales pentru a cincea oară la conducerea Grupului PPE din Parlamentul European

Manfred Weber a fost reales pentru a cincea oară în funcția de președinte al Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European.

Eurodeputatul german, care conduce cea mai mare familie politică din legislativul european din 2014, a obținut sprijinul unei majorități covârșitoare a colegilor săi. În urma alegerilor interne desfășurate la Strasbourg, a fost reconfirmat în funcția de vicepreședinte și europarlamentarul român Siegfried Mureșan.

Grupul Partidului Popular European și-a ales marți seară, 20 octombrie, noua echipă de conducere, în cadrul unui scrutin intern organizat la Strasbourg. Manfred Weber, reprezentant al Uniunii Creștin-Sociale (CSU) din Germania, a fost reconfirmat în funcția de președinte, pe care o ocupă de peste un deceniu. Potrivit agenției italiene ANSA, Weber a obținut 164 de voturi favorabile, în timp ce 11 eurodeputați au votat împotrivă, iar opt s-au abținut.

Astfel, liderul german și-a asigurat o nouă realegere la conducerea celui mai numeros grup politic din Parlamentul European.

Manfred Weber conduce Grupul PPE din 2014

Manfred Weber se află la conducerea Grupului PPE din Parlamentul European din anul 2014, iar votul din această săptămână reprezintă a cincea sa realegere. Grupul PPE numără 185 de membri, proveniți din statele Uniunii Europene, și reprezintă cea mai mare forță politică din Parlamentul European.

Siegfried Mureșan, reconfirmat vicepreședinte al Grupului PPE

Alegerile interne au vizat și cele zece funcții de vicepreședinte ale Grupului PPE. Printre eurodeputații reconfirmați se numără Siegfried Mureșan, reprezentant al Partidului Național Liberal din România. Acesta își păstrează astfel locul în echipa de conducere a celei mai mari familii politice din Parlamentul European.

Siegfried Mureșan a obținut 152 de voturi, al doilea cel mai bun rezultat dintre cei zece vicepreședinți aleși, notează G4media.

Mureșan deține această funcție de aproximativ șapte ani și are, în paralel, responsabilități în negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Cine sunt cei zece vicepreședinți ai PPE

Noua echipă de conducere a Grupului PPE reunește reprezentanți din zece state membre ale Uniunii Europene. Alături de Siegfried Mureșan au fost aleși François-Xavier Bellamy din Franța, Andrzej Halicki din Polonia, Eszter Lakos din Ungaria, Jeroen Lenaers din Țările de Jos și Dolors Montserrat din Spania.

Din conducere mai fac parte Massimiliano Salini din Italia, Tomas Tobé din Suedia, Romana Tomc din Slovenia și Željana Zovko din Croația.

Majoritatea vicepreședinților și-au păstrat funcțiile. Singura schimbare în componența echipei este alegerea eurodeputatei Eszter Lakos din Ungaria, care o înlocuiește pe Lídia Pereira din Portugalia.