Prima pagină » Actualitate » Manfred Weber, reales pentru a cincea oară la conducerea Grupului PPE din Parlamentul European

Manfred Weber, reales pentru a cincea oară la conducerea Grupului PPE din Parlamentul European

Elena Popescu
Manfred Weber, reales pentru a cincea oară la conducerea Grupului PPE din Parlamentul European
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Manfred Weber a fost reales pentru a cincea oară în funcția de președinte al Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European.

Eurodeputatul german, care conduce cea mai mare familie politică din legislativul european din 2014, a obținut sprijinul unei majorități covârșitoare a colegilor săi. În urma alegerilor interne desfășurate la Strasbourg, a fost reconfirmat în funcția de vicepreședinte și europarlamentarul român Siegfried Mureșan.

Grupul Partidului Popular European și-a ales marți seară, 20 octombrie, noua echipă de conducere, în cadrul unui scrutin intern organizat la Strasbourg. Manfred Weber, reprezentant al Uniunii Creștin-Sociale (CSU) din Germania, a fost reconfirmat în funcția de președinte, pe care o ocupă de peste un deceniu. Potrivit agenției italiene ANSA, Weber a obținut 164 de voturi favorabile, în timp ce 11 eurodeputați au votat împotrivă, iar opt s-au abținut.

Astfel, liderul german și-a asigurat o nouă realegere la conducerea celui mai numeros grup politic din Parlamentul European.

Manfred Weber conduce Grupul PPE din 2014

Manfred Weber se află la conducerea Grupului PPE din Parlamentul European din anul 2014, iar votul din această săptămână reprezintă a cincea sa realegere. Grupul PPE numără 185 de membri, proveniți din statele Uniunii Europene, și reprezintă cea mai mare forță politică din Parlamentul European.

Siegfried Mureșan, reconfirmat vicepreședinte al Grupului PPE

Alegerile interne au vizat și cele zece funcții de vicepreședinte ale Grupului PPE. Printre eurodeputații reconfirmați se numără Siegfried Mureșan, reprezentant al Partidului Național Liberal din România. Acesta își păstrează astfel locul în echipa de conducere a celei mai mari familii politice din Parlamentul European.

Siegfried Mureșan a obținut 152 de voturi, al doilea cel mai bun rezultat dintre cei zece vicepreședinți aleși, notează G4media.

Mureșan deține această funcție de aproximativ șapte ani și are, în paralel, responsabilități în negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Cine sunt cei zece vicepreședinți ai PPE

Noua echipă de conducere a Grupului PPE reunește reprezentanți din zece state membre ale Uniunii Europene. Alături de Siegfried Mureșan au fost aleși François-Xavier Bellamy din Franța, Andrzej Halicki din Polonia, Eszter Lakos din Ungaria, Jeroen Lenaers din Țările de Jos și Dolors Montserrat din Spania.

Din conducere mai fac parte Massimiliano Salini din Italia, Tomas Tobé din Suedia, Romana Tomc din Slovenia și Željana Zovko din Croația.

Majoritatea vicepreședinților și-au păstrat funcțiile. Singura schimbare în componența echipei este alegerea eurodeputatei Eszter Lakos din Ungaria, care o înlocuiește pe Lídia Pereira din Portugalia.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Crocodilii au supraviețuit 250 de milioane de ani datorită preferinței pentru clima caldă. Cum i-a ajutat această adaptare să treacă peste impactul asteroidului de acum 66 de milioane de ani
13:11
Crocodilii au supraviețuit 250 de milioane de ani datorită preferinței pentru clima caldă. Cum i-a ajutat această adaptare să treacă peste impactul asteroidului de acum 66 de milioane de ani
ULTIMA ORĂ Deputatul Dan Tănasă, trimis în judecată pentru incitare la ură și discriminare. Mesajul care i-a adus dosar penal
12:51
Deputatul Dan Tănasă, trimis în judecată pentru incitare la ură și discriminare. Mesajul care i-a adus dosar penal
RELIGIE Icoana Maicii Domnului, în mărime naturală, adusă pentru prima dată în România, direct de la Muntele Athos, la Mânăstirea Pantocrator
12:43
Icoana Maicii Domnului, în mărime naturală, adusă pentru prima dată în România, direct de la Muntele Athos, la Mânăstirea Pantocrator
NEWS ALERT Preotul supranumit „îngerul copiilor sărmani”, acuzat că a abuzat sexual două fete de 13 și 15 ani. A fost arestat preventiv
12:28
Preotul supranumit „îngerul copiilor sărmani”, acuzat că a abuzat sexual două fete de 13 și 15 ani. A fost arestat preventiv
ULTIMA ORĂ Ziua și dosarul. Călin Georgescu, audiat într-un nou dosar, al cincilea. Ce acuzații îi aduc procurorii fostului candidat la președinție
12:06
Ziua și dosarul. Călin Georgescu, audiat într-un nou dosar, al cincilea. Ce acuzații îi aduc procurorii fostului candidat la președinție
FLASH NEWS Șeful Consiliului Județean Cluj, unul dintre cei mai vocali liberali anti-Bolojan, prima cerință la adresa Guvernului Niculescu și a miniștrilor PSD. Ce le solicită în mod oficial
11:13
Șeful Consiliului Județean Cluj, unul dintre cei mai vocali liberali anti-Bolojan, prima cerință la adresa Guvernului Niculescu și a miniștrilor PSD. Ce le solicită în mod oficial
Mediafax
Elena Udrea aruncă bomba! Cristela Georgescu, posibilă candidată la prezidențiale. Ce susținere ar primi
Digi24
„Cei care vor scoate sabia de sabie vor pieri”. Elon Musk îi atacă pe democrații americani. Ce l-a supărat pe miliardar
Cancan.ro
'PLEACĂ Marco'! Adevărul despre ELIMINAREA Prințului, după ce s-a anunțat că a fost dat afară
Prosport.ro
FOTO. Olga, noua senzație a ucrainenilor, față în față cu Chivu. Prezentatoarea care „aprinde” Champions League
Adevarul
Rusia a declanșat cea mai mare vânzare de aur de la crahul din 1998, pentru finanțarea războiului
Mediafax
S-a filmat în timp ce OTRĂVEA dulceața din supermarket. A cerut 100.000 de EURO de la producător
Click
„Ne leagă multe pahare”. Mihai Bobonete, dezvăluiri despre Andi Moisescu și „Românii au talent”. Cum este actorul în rolul de tată
Digi24
Un elev de 15 ani a înjunghiat un coleg la un liceu din Pitești. Băiatul rănit a ajuns la spital. Martor: „A început să dea cu maceta”
Cancan.ro
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Lucrezi peste 55 de ore pe săptămână? Riscul de AVC crește cu 35%. Ce spun cardiologii despre efectele muncii excesive asupra inimii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Dacia Duster 4×4 din 2022, modelul economic de oraș care are și abilități de off-road. Ce trebuie verificat?
Descopera.ro
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Descopera.ro
Câinele îți tulbură somnul? S-ar putea să fie invers, indică un nou studiu
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Spania
Va avea o PENSIE de 70.000 de euro! Dar asta nu e tot! Ce alte privilegii i se pregătesc
INEDIT Donald Trump vrea să redenumească Oceanul Pacific în „Oceanul American”: „Cum credeți că vor reacționa europenii?”, a întrebat președintele
12:41
Donald Trump vrea să redenumească Oceanul Pacific în „Oceanul American”: „Cum credeți că vor reacționa europenii?”, a întrebat președintele
CONTROVERSĂ Se țin cu dinții de funcții! Luminița Popescu, secretar de stat PNL și șefa Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, nu vrea să-și dea demisia. Ministrul Muncii ar urma să o demită – SURSE
12:27
Se țin cu dinții de funcții! Luminița Popescu, secretar de stat PNL și șefa Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, nu vrea să-și dea demisia. Ministrul Muncii ar urma să o demită – SURSE
FLASH NEWS Reacția lui Trump, după ce trimisul său special, Steve Witkoff, l-a numit pe Putin „un om cu spirit umanitar”. Ce anunță președintele SUA și cum răspunde Kievul
12:12
Reacția lui Trump, după ce trimisul său special, Steve Witkoff, l-a numit pe Putin „un om cu spirit umanitar”. Ce anunță președintele SUA și cum răspunde Kievul
VIRAL Miniroboții în formă de rățuște au făcut spectacol la Berlin: „Faceți tumbe!”. Șeful Nvidia anunță o revoluție AI în Europa
11:37
Miniroboții în formă de rățuște au făcut spectacol la Berlin: „Faceți tumbe!”. Șeful Nvidia anunță o revoluție AI în Europa
ANALIZĂ Bloomberg: Dronele rusești ucid deja oameni pe teritoriul Uniunii Europene. Ce scrie publicația despre atacurile din apele românești și bulgărești
11:11
Bloomberg: Dronele rusești ucid deja oameni pe teritoriul Uniunii Europene. Ce scrie publicația despre atacurile din apele românești și bulgărești
FLASH NEWS Cine este Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion, numită director de cabinet al premierului Luca Niculescu. Are o carieră de 15 ani la MAE
11:10
Cine este Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion, numită director de cabinet al premierului Luca Niculescu. Are o carieră de 15 ani la MAE

Cele mai noi

Trimite acest link pe