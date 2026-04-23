Cei șase inculpați din dosarul de corupție de la CJ Bistrița au fost arestați preventiv

Cei șase inculpați din dosarul DNA, în cazul de corupție de la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Tribunalul Cluj a admis solicitarea procurorilor DNA. Este vorba despre Florin Moldovan, Ciprian Ceclan, Poienar Victor, Iacob Larionesi, Vasile Cîrceie și Sergiu Baba, publică Bihoreanul.

În urma zecilor de percheziții de ieri care au avut loc în Bistrița-Năsăud, inclusiv la casa președintelui Consiliului Județean și la sediul instituției, dar și la mai mulți constructori, au fost reținute 6 persoane. În dosarul privind infracțiunile de corupție și spălare de bani de la CJ Bistrița Năsăud sunt învinuite 10 persoane fizice și una juridică.

Cei șase inculpați din dosarul DNA arestați preventiv în cazul de corupție de la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sunt administratorul județului Florin Moldovan, directorul executiv Ciprian Ceclan-Oprea, Victor Poienar – șef serviciu administrare drumuri județene, dar și Iacob Larionesi – reprezentant al Frasinul SRL, Vasile Cîrceie, angajat al Frasinul SRL și Sergiu Baba, specialist proiecte tehnice.

Reținuți pentru 30 de zile

Astăzi, judecătorii Tribunalului Bistrița-Năsăud au decis să admită cererea procurorilor DNA și să dispună reținerea celor 6 pentru 30 de zile.

„Am făcut deja contestație, avem șanse mari la Curtea de Apel. Din punctul meu de vedere suntem nevinovați. E o interpretare eronată, din perspectiva mea, a Legii achizițiilor publice și nu există un prejudiciu, ca cineva și-ar fi însușit sume de bani sau lucruri de genul acesta.

Este vorba despre o interpretare a unor acte care au fost comunicate prin intermediul SEAP. De aceea zic că e o neînțelegere. (…) Întreaga acuzare se bazează pe un raport întocmit de specialiștii DNA, asupra căruia planează serioase elemente de necunoaștere a prevederilor legale. Întregul prejudiciu se bazează pe un raport de constatare făcut de un specialist din cadrul DNA”, a declarat în fața jurnaliștilor avocatul administratorului public, Florin Moldovan, citat de Bihoreanul

În dosarul privind infracțiunile de corupție și spălare de bani de la CJ Bistrița Năsăud sunt învinuite 10 persoane fizice și una juridică.

