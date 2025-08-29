Dan TĂNASA, cel mai mare dușman al său? Și-ar fi trimis un NOU mesaj de amenințare: „Teroristul a revenit!”

Deputatul AUR Dan Tănasa a fost ironizat de internauți, joi seara, după ce a postat pe platforma X imaginea unui mesaj de amenințare, primit pe mail, de la o adresă ce conține numele său. După ce mulți i-au reproșat că și-ar fi trimis singur amenințări, Tănasa a publicat vineri un nou mesaj, pesemne, de la același „terorist”. Surprinzător este faptul că adresa expeditorului este diferită de cea precedentă, deși conține tot numele lui Dan Tănasa.

Deputatul AUR Dan Tănasa susține că este victima hărțuirii, după ce ar fi primit joi un mesaj de amenințare pe mail. Acesta a publicat imaginea cu mesajul pe contul său de X, însă internauții au observat că adresa expeditorului ([email protected]) conține, de fapt, numele său și au tras concluzia că și-ar fi trimis singur amenințarea.

Incidentul căruia i-ar fi căzut victimă Tănasa ar fi avut loc, după ce a fost acuzat că ar fi generat agresiunea asupra livratorului asiatic, prin postările sale în care îndemna românii să nu accepte comenzi de la această categorie de angajați.

„Voi cum ați reacționa la asta”

„Voi cum ați reacționa la asta”, a scris Dan Tănasa în dreptul imaginii cu presupusul mesaj de amenințare, primit joi la 13:18, de la adresa [email protected].

Elementul bizar din al doilea mesaj de amenințare

După ce internauții l-au ironizat pe Dan Tănasa că și-ar fi trimis singur mesajul de amenințare pentru a poza în victimă, deputatul a publicat vineri imaginea cu un nou mesaj de la presupusul hărțuitor.

Amenințarea ar fi fost primită azi, la ora 15:43, iar Tănasa susține că este vorba despre același „terorist”. Cu toate acestea adresa de mail este diferită, deși conține numele deputatului AUR și utilizează același domeniu: [email protected].

„Doar un cretin poate susține că îmi trimit singur amenințări cu moartea. Repet, doar un cretin. Teroristul ăsta a revenit cu un nou mesaj…”, a scris Tănasa în dreptul imaginii.

În mod surprinzător, hărțuitorul rezonează cu frustrarea lui Tănasa:

„Toți fraierii cred că tu ți-ai dat mail, pentru că eu mi-am pus numele tău”

Dan Tănasa: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român”

La data de 19 august, deputatul AUR a făcut o postare pe pagina sa de Facebook în care îi îndeamnă pe români să refuze serviciile oferite de persoanele care nu au origini românești.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”

Foto: captură X

Recomandarea autorului: