Dana Dembinski face mărturisiri despre cariera sa. De ce a renunțat la balet și a ales actoria

20 ian. 2026, 15:30, Actualitate
Dana Dembinski, în vârstă de 65 de ani, a făcut mărturisiri despre cariera sa. Aceasta a povestit de ce a renunțat la balet și s-a îndreptat spre actorie.

Dana Dembinski a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” București, Clasa prof. Mircea Albulescu. Are o carieră impresionantă în teatru și film. În prezent poate fi văzută în serialul ”Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, difuzat de postul de televiziune Antena 1.

Artista și-a început cariera ca balerină, însă ulterior a decis să se dedice actoriei. Vedeta a mărturisit, pentru a2.ro, are a fost motivul pentru care a renunțat la balet după opt ani.

Dana Dembinski face mărturisiri cariera sa. ”Baletul clasic mi se părea atunci că mă limita la anumite spectacole ”

”Ca să vă răspund cu o glumă, am vrut să am vorbe! Am vrut să și vorbesc, lucru care acum mă încurcă cel mai tare. Adică, dacă s-ar putea să am roluri în care să nu vorbesc și să nu trebuiască să învăț text, ar fi minunat. (…) Glumesc. Nu. Baletul clasic mi se părea atunci că mă limita la anumite spectacole și vedeam actori mulți în jurul meu și mi s-a părut atunci că pot să fac și eu profesia asta și asta m-a făcut să aleg să merg mai departe cu actoria”, a explicat Dana Dembinski.

Întrebată în care dintre rolurile interpretate de-a lungul carierei s-a regăsit cel mai mult, actrița a răspuns:

”Asta este o întrebare dificilă pentru mine pentru simplul fapt că am o vârstă și am făcut foarte multe roluri. Așa că sunt mai multe. Pot să vorbesc de Lolita, pot să vorbesc de Alex și Morris, pot să vorbesc de Deținutul din miezul verii, de Noapte bună, mamă… cam în toate m-am regăsit dacă… în toate încerc să mă regăsesc. Dar sigur că sunt unele roluri care mi-au reușit mai bine și altele care poate nu mi-au reușit la fel de bine. Vorbind despre seriale TV, am iubit mult rolul din Îngerașii și din Aniela. De fapt, uite, că și acolo le-am iubit pe toate. Și mă regăsesc în toate, pentru că e o parte din mine acolo. Deci n-am cum să nu mă regăsesc în toate, cât de puțin”.

