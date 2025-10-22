Dana, o polițistă din Timiș, a salvat o bătrână de 82 de ani, în pericol de a fi lovită de mașini, pe un drum de mare viteză. Ce făcea femeia, în urmă cu două zile, la primele ore ale dimineții, pe centura municipiului Timișoara.

Femeia a fost observată de polițista Dana Cristina, de la Serviciului Criminalistic – IPJ Timiș, care, aflându-se în timpul liber, parcurgea un drum de mare viteză. Din curiozitate, polițista a mers să vadă cine este și ce se întâmplă cu persoana care se ținea de balustradă, în condițiile în care pericolul era la tot pasul: în față, banda pe care treceau mașini cu viteză mare, iar în spate, un teren abrupt.

În cele din urmă, polițista a reușit să readucă în siguranță o persoană în vârstă, aflată în dificultate.

„În data de 20.10.2025 la orele 05:30 AM, colega noastră Dana Cristina, polițistă din cadrul Serviciului Criminalistic – IPJ Timiș, aflată în timpul liber, parcurgea un drum de viteză, centura municipiului Timișoara, când a observat o siluetă sprijinită de parapetul de pe acostamentul drumului. Curiozitatea, fiind un ,,defect” profesional a determinat-o pe Dana să oprească și să vadă ce se întâmplă, constatând că o femeie în vârstă epuizată, avea nevoie să se sprijine de balustradă întrucât nu se mai putea ține pe picioare. Locul și condițiile erau deja un pericol: în față, banda pe care treceau mașini cu viteză mare; în spate, un teren abrupt. Colega noastră a făcut exact ceea ce ar face orice polițist dedicat, s-a oprit și a acordat primul ajutor, a securizat persoana, a alertat dispeceratul și i-a rămas alături până la sosirea echipajelor de poliție și medicale. Gestul ei a făcut diferența și a readus în siguranță o persoană în vârstă de 82 de ani aflată în dificultate. Exemplul Danei ne amintește că normalitatea se clădește cu omenie, empatie și deprinderi firești de omenie”, este mesajul postat pe pagina de Facebook Sindicatul Europol.

