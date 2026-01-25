Victimele lui Dani Mocanu atacă sentința definitivă cu recurs în casație. Avocat: “Inculpații susținuți de magistrați au primit pedepse sub minimul legal”

Cauza în care au fost condamnați Daniel zis Dani Mocanu și Nando Ionuț Mocanu poate avea un alt deznodământ, după ce victimele Ionuț Cornel Pletosu și Gheorghe Enache, ambii din Ștefănești-Argeș, au făcut recurs în casație la Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva deciziei penale definitive nr. 737/06.11.2025 dată de Curtea de Apel Brașov în dosarul 5712/109/2022. Gândul prezintă, azi, motivele acestui recurs în casație la sentința definitivă în urma căreia cei doi au fost condamnați cu executare pentru tentative de omor, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii publice.

„Instanța a aplicat inculpaților pedepse mult mai mici și în alte limite decât cele prevăzute de infracțiunile reținute”

Părțile civile Ionuț Pletosu și Gheorghe Enache, prin av. Ingrid Alexandrescu, susțin în cererea de recurs în casație că “instanța de judecată a aplicat inculpaților Mocanu Daniel și Mocanu Nando Ionuț, dar în special inculpatului Mocanu Daniel, pedepse mult mai mici și în alte limite decât cele prevăzute de infracțiunile reținute în sarcina sa, având în vedere concursul de infracțiuni, starea de recidivă a acestuia, precum și calitatea sa de coautor al faptelor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, pedeapsa fiindu-i redusă în apel, deși acesta nu a solicitat judecarea cauzei prin prisma procedurii simplificate și nici nu au fost avute în vedere alte probe noi.

De asemenea, considerăm că și latura civilă a fost soluționată în desconsiderarea părților civile…”

Conform Sentinței penale nr. 110/14.03.2025 a Tribunalului Argeș, în baza art. 396 alin. 1) și 2) C.proc.pen., l-a condamnat pe inculpatul MOCANU DANIEL zis Dani Mocanu la următoarele pedepse: – 5 ani și 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor faptă prev. de art. 32 C.pen. rap. la art. 188 C.pen.; – 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii tulburare a ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen..

“În baza art. 67 alin. (1) și (2) din C.pen. aplică inculpatului pe lângă fiecare pedeapsă principală, pe o perioadă de 4 ani, pedeapsa complemnetară a interzicerii exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., şi anume, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și pe lângă pedeapsa principală aplicată acestuia pentru infracțiunea de tenativă la omor, pe o perioadă de 4 ani și pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. n) C.pen. respectiv să nu comunice și să nu se apropie de persoana vătămată, Pletosu Ionuț Cornel la o distanță mai mică de 100 de metri, pedepse complementare ce urmează a fi executate după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În baza art. 65 alin. 1) C.pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie pe lângă fiecare pedeapsă principală, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) si b) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și pe lângă pedeapsa principală aplicată pentru infracțiunea de tentativă la omor și dreptul prev. de art. 66 alin. 1), lit. n) C.pen., de a comunica și de a se apropie de persoana vătămată, Pletosu Ionuț Cornel, la o distanță mai mică de 100 de metri, pedeapsa accesorie, urmând a fi executată de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante.

Constată că infracţiunile aplicate prin prezenta se află în concurs ideal și în stare de pluralitate intermediară față de pedeapsa de 9 luni închisoare aplicată prin S.P. nr. 905/22.06.2021 a Judecătoriei Pitești, definitivă prin D.P. nr. 349/04.04.2022 a Curții de Apel Pitești. În baza art. 96 alin. 4)-C. pen. revocă suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 9 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 905/22.06.2021 a Judecătoriei Pitești, definitivă prin D.P. nr. 349/04.04.2022 a Curții de Apel Pitești. În baza art. 96 alin. 5) C.pen. rap. la art. 44 alin. 1) C.pen. rap, la art. 39 alin. 1) lit. b C. pen. și având în vedere cele reținute prin Decizia nr. 7/2020, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, într-un recurs în interesul legii, contopește pedepsele stabilite prin prezenta cu pedeapsa de 9 luni închisoare aplicată prin S.P. nr. 905/22.06.2021 a Judecătoriei Pitești, definitivă prin D.P. nr. 349/04.04.2022 a Curții de Apel Pitești, în pedeapsa cea mai grea de 5 ani și 3 luni închisoare, sporită cu 6 luni închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse, în total 5 ani și 9 luni închisoare.

Pedeapsa se va executa în condiţiile art. 60 C.pen., în stare de detenţie. În baza art. 45 alin. 1), alin. 3, lit. a) şi alin. 5) C.pen. contopește pedepsele complementare şi accesorii aplicate prin prezenta, urmând ca inculpatul să execute pe lângă pedeapsa rezultantă de 5 ani și 9 luni închisoare:

– pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) , b) și n) C.pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice , dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a comunica și de a se apropie de persoana vătămată, Pletosu Ionuț Cornel, la o distanță mai mică de 100 de metri pe o durată de 4 ani, pedeapsă ce se va executa în conformitate cu disp. art. 68 alin. 1) lit. c) C.pen., după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei, sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) și n) C.pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice , dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a comunica și de a se apropie de persoana vătămată, Pletosu Ionuț Cornel, la o distanță mai mică de 100 de metri, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante”.

Inculpatul MOCANU IONUT NANDO a fost condamnat în baza aceleiași sentințe la următoarele pedepse:

– 5 ani și 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor faptă prev. de art. 32 C.pen. rap. la art. 188 C.pen.;

-1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violențe, faptă prev. de art. 193 alin. 2) C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen.;

-1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii tulburare a ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen..

“În baza art. 67 alin. (1) și (2)din C.pen. aplică inculpatului pe lângă fiecare pedeapsă principală, pe o perioadă de 4 ani, pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., şi anume, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și pe lângă pedeapsa principală aplicată acestuia pentru infracțiunea de tentativă la omor, respectiv cea de lovire sau alte violențe, pe o perioadă de 4 ani și pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. n) C.pen, respectiv să nu comunice și să nu se apropie de persoanele vătămate, Pletosu Ionuț Cornel și Enache Gheorghe, la o distanță mai mică de 100 de metri, pedepse complementare ce urmează a fi executate după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În baza art. 65 alin. 1) C.pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie pe lângă fiecare pedeapsă principală, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și pe lângă pedeapsa principală aplicată pentru infracțiunea de tentativă la omor, respectiv cea de lovire sau alte violențe și dreptul prev. de art. 66 alin. 1), lit. n) C.pen., de a comunica și de a se apropia de persoanele vătămatele, Pletosu Ionuț Cornel și Enache Gheorghe, la o distanță mai mică de 100 de metri, pedeapsa accesorie, urmând a fi executată de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante.

În baza art. 38 alin. 1) C.pen. constată că pedepsele aplicate prin prezenta se află în concurs. În baza art. 39 alin. 1) lit. b C.pen., contopeşte pedepsele principale stabilite prin prezenta, în pedeapsa cea mai grea de 5 ani și 8 luni închisoare, sporită cu 8 luni închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse, în total 6 ani și 4 luni închisoare.

Pedeapsa se va executa în condiţiile art. 60 C.pen., în stare de detenţie. În baza art. 45 alin. 1), alin. 3, lit. a) şi alin. 5 C.pen. contopește pedepsele complementare şi accesorii, urmând ca inculpatul să execute pe lângă pedeapsa rezultantă, de 6 ani și 4 luni închisoare:

-pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) și n) C.pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice , dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a comunica și de a se apropie de persoanele vătămate, Pletosu Ionuț Cornel si Enache Gheorghe, la o distanță mai mică de 100 de metri pe o durată de 4 ani, pedeapsă ce se va executa în conformitate cu disp. art. 68 alin. 1) lit. c) C.pen., după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei, sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. -pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) și n) C.pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a comunica și de a se apropia de persoanele vătămate, Pletosu Ionuț Cornel și Enache Gheorghe, la o distanță mai mică de 100 de metri, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante”.

Curtea de Apel Brașov (dosarul a fost strămutat de ÎCCJ de la Curtea de Apel Pitești pe motiv de bănuială legitimă privind lipsa de imparțialitate a magistraților din jud. Argeș (ca urmare a influenței locale în rândul acestora a inculpatului Daniel Mocanu – susțin părțile vătămate), prin Decizia penală 737/06.11.2025, a modificat sentința Tribunalului Argeș, și a admis apelurile părților civile și ale Parchetului Tribunalului Argeș cu privire la cuantumul pedepselor principale aplicate inculpatului Mocanu Ionuț Nando și, subsecvent, cuantumul pedepsei principale rezultate – omisiunea reţinerii circumstanţei atenuante prevăzute de art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal cu privire la infracţiunea de tentativă la omor pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului Mocanu Daniel şi, subsecvent, cuantumul pedepsei principale aplicate acestuia pentru această infracţiune precum şi al pedepsei principale rezultante. Mai mult, a admis apelul inculpatului Mocanu Daniel și a dispus reducerea pedepsei astfel:

“Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 9 luni închisoare aplicată inculpatului Mocanu Daniel şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, respectiv 5 ani şi 3 luni închisoare şi 9 luni închisoare, aplicate pentru infracţiunile deduse judecăţii în prezenta cauză, şi pedeapsa de 9 luni închisoare (aplicată anterior prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curţii de Apel Piteşti), înlăturând sporul de 6 luni închisoare.

Reţine aplicarea dispoziţiilor art. 75 alin. 2 lit. b, 76 alin. 1 Cod penal cu privire la fapta de tentativă la omor pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului şi reduce pedeapsa principală aplicată acestuia pentru această infracţiune de la 5 ani şi 3 luni închisoare la 3 ani şi 6 luni închisoare.

Menţine pedeapsa principală de 9 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 371 Cod penal precum şi dispoziţia de revocare a suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 9 luni închisoare aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curţii de Apel Piteşti.

În baza art. 96 alin. 5 rap. la art. 44 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare şi 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curţii de Apel Piteşti, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de 6 luni închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare. Menţine restul dispoziţiilor vizând acţiunea penală privindu-l pe acest inculpat”.

Însă, în ceea ce-l privește pe Mocanu Nando Ionuț, instanța a decis astfel:

“Descontopeşte pedeapsa principală rezultantă de 6 ani şi 4 luni închisoare aplicată inculpatului Mocanu Ionuţ Nando şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, respectiv 5 ani şi 8 luni închisoare, 1 an închisoare şi 1 an închisoare, înlăturând sporul de 8 luni închisoare.

Majorează pedeapsa principală aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 32 rap. la art. 188 Cod penal de la 5 ani şi 8 luni închisoare la 6 ani şi 3 luni închisoare.

Majorează pedeapsa principală aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 371 Cod penal de la 1 an închisoare la 1 an şi 3 luni închisoare.

În baza art. 38 alin. 1, 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, respectiv 6 ani şi 3 luni închisoare, 1 an şi 3 luni închisoare şi 1 an închisoare (stabilită prin sentinţa penală apelată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal), aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 6 ani şi 3 luni închisoare la care adaugă sporul de 9 luni închisoare, în final inculpatul urmând a executa pedeapsa principală rezultantă de 7 ani închisoare.

Menţine restul dispoziţiilor vizând acţiunea penală privindu-l pe acest inculpat”.

Cum au fost omise de instanță concursul de infracțiuni și pedeapsa cu suspendare din cazier

În cererea de admitere a recursului în casație, părțile civile susțin că decizia penală ce face obiectul acestei căi de atac extraordinare nu respectă dispozițiile legale ce sunt imperative în materia stabilirii pedepselor în condițiile în care legiuitorul prevede prin art. 33 Cod penal că ”tentativa se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea consumată ale cărei limite se reduc la jumătate”.

‘’În cazul de față, infracțiunea de omor prevăzută de art. 188 Cod penal prevede că infracțiunea se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, astfel încât limitele sunt între 5 și 10 ani.

Privitor la inculpatul DANIEL MOCANU acestuia i s-a redus pedeapsa sub limita legală de la 5 ani şi 3 luni închisoare la 3 ani şi 6 luni închisoare deși acesta nu a recunoscut infracțiunea tentativei de omor exercitate asupra părții vătămate Pletosu Ionuț Cornel, astfel încât nu putea beneficia de reducerea minimului pedepsei cu o treime.

În document se mai menționează, cu privire la infracțiunea de tulburare a liniștii și ordinii publice, că fapta a fost săvârșită în public prin violențe produse asupra părților vătămate, și pentru asta închisoarea este de la 1 la 5 ani, conform alin. 2, iar raportat la alin. 3, “fapta fiind comisă de o persoană care asupra sa un obiect contondent – rangă metalică (partea vătămată Pletosu Ionuț Cornel fiind lovită în zonă vulnerabilă ce-i putea pune în real pericol viața, la cap, fracturându-i cutia craniană, care a rămas deformată pe viață, lovitură ce i-a produs acestuia o infirmitate permanentă) limitele speciale ale pedeapsei se majorează cu o treime.

Astfel că, limita minimă de pedeapsă trebuia să fie de 1 an și trei luni iar cea maximă de 6 ani și 5 luni.

Tocmai pentru că ne aflăm în cazul unui concurs de infracțiuni, raportat la art. 38 , coroborat cu art. 39 lit. b) Cod penal, când se stabilesc numai pedepse cu închisoare pentru fiecare faptă, se aplică pedeapsa cea mai grea la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, astfel încât pedeapsa legală, chiar și în limitele minime ale sale trebuiau în opinia noastră să depășească pentru inculpatul Daniel Mocanu 5 ani și 5 luni la care să se adauge și pedeapsa cu suspendare ce i-a fost revocată acestuia ca urmare a recidivei postcondamnatorii, astfel că trebuia a se mai acorda în plus un spor de 3 luni, întrucât pedeapsa acestuia cu suspendare era de 9 luni, rezultând astfel un minim cuantificat la 5 ani și 8 luni închisoare cu executare”.

Infracțiunile săvârșite de cei doi inculpați au avut loc în luna august 2022, în incinta PECO OMV Pitești, jud. Argeș, în public, de către frații Mocanu și prietenii acestora, care s-au năpustit asupra părții vătămate Pletosu Ionuț Cornel, înconjurându-l, ocazie cu care inculpatul Mocanu Daniel a ținut partea vătămată pentru a o împiedica să plece și să se apere și pentru a putea fi lovită în cap, cu ranga metalică, de inculpatul Mocanu Nando Ionuț, după ce acesta lovise deja pe partea vătămată Enache Gheorghe. Cazul a fost intens mediatizat la nivel local și național.

Soluționarea laturii civile, considerată de victime o bătaie de joc

Critici sunt aduse instanței Curții de Apel Brașov și cu privire la soluționarea laturii civile. Deși Ionuț Pletosu a rămas cu o infirmitate permanentă, acestuia i s-a acordat doar suma de 40.000 euro, prea mică pentru o astfel de suferință care necesită îngrijiri și controale medicale periodice tot restul vieții, iar pentru rănile suferite, lui Gheorghe Enache instanța i-a acordat despăgubiri morale de 1000 de euro, acesta având patru copii minori și fiind unic întreținător al familiei.

Avocatul victimelor: ”Toţi magistraţii din Argeş i-au favorizat… Condamnaţii sfidează în continuare legea!”

Contactată de Gândul și întrebată inclusiv despre recursul în casație cu care au contraatacat cei doi infractori fugiți din țară la recursul în casație introdus la ICCJ de victimele lor, apărătorul lui Pletosu și Enache, av. Ingrid Alexandrescu a oferit următoarele explicații:

“Decizia Curții de Apel Brașov este negată de noi deoarece inculpații nu au primit un cuantum real al pedepselor raportat la faptele săvârșite, concursul de infracțiuni și nerecunoașterea lor, iar în cazul lui Daniel Mocanu si al recidivei.

La un calcul minim, dacă recunoșteau faptele, ceea ce nu s-a întâmplat, trebuia ca Daniel Mocanu să primească 6 ani și 11 luni, iar Nando Mocanu 8 ani, iar pentru tentativa de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice pedepsele trebuiau sa fie egale, fiind coautori.

Mai mult, am arătat în instanță ca ambii trebuiau să fie arestați preventiv până la judecarea definitivă a cauzei, legiuitorul prevăzând pentru tentativă de omor o durată maximă de 5 ani pentru arest preventiv și nu de un an, asa cum spun magistrații din Argeș, procurorul de ședință și procurorul ierarhic superior al acestuia din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arges.

Lăsarea inculpaților în libertate a avut un scop, acela de a le da posibilitatea să fugă din țară înainte de condamnarea definitivă.

Toți magistrații din Argeș i-au favorizat și în a deveni insolvabili, respingând cererea de sechestru asigurător, astfel încât Nando Mocanu și-a înstrăinat bunurile în 2024, iar Daniel Mocanu nu mai are nici un cont bancar pe numele său, deși încasează zilnic bani conform informațiilor publice existente pe diverse site-uri.

În concluzie, inculpații susținuți de magistrați au primit pedepse sub minimul legal deși nu au recunoscut faptele, au fugit din țară deși se aflau sub control judiciar și legal trebuiau să fie în arest preventiv și s-au sustras de la achitarea prejudiciului, totul cu ajutorul magistraților care i-au lăsat în libertate, le-au lăsat bunurile fără sechestru asigurător, deși erau obligați prin lege să-l instituie și au respins cererile părților vătămate, ajutându-i astfel să se sustragă de la răspunderea penală în țară și de la cea civilă față de părțile vătămate, inculpații fugind în Italia.

Legal, raportat strict la textul Codului de procedura penala, recursul în interesul legii formulat de părțile vătămate trebuie admis, iar cel al inculpaților care au formulat acest recurs in ultima zi văzând ca părțile vătămate au cerut majorarea pedepselor lor prin recursul în casație formulat la 19 noiembrie, trebuie respins.

Practic, recursul lor în casație nu este decât o altă dovadă a faptului că condamnații sfidează în continuare legea. Menționez ca părțile vătămate au solicitat cercetarea tuturor celor implicați în soluționarea părtinitoare a cauzei și a măsurilor preventive și de sechestru!”

AUTORUL RECOMANDĂ: