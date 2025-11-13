Prima pagină » Actualitate » Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu. Cei doi se află în casa din Italia a tatălui manelistului

13 nov. 2025, 17:04, Actualitate
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, detalii despre extrădarea lui DANI MOCANU. Decizia autorităților italiene îl va trimite în pușcăriile din România

Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu în Italia, în casa tatălui lor din Napoli, până când procedurile pentru extrădarea în România vor fi finalizate.

Curtea de Apel din Napoli a confirmat că frații Mocanu Daniel și Mocanu Ionuț Nando au fost arestați la domiciliu, la locuința tatălui Mocanu Vioirel din localitatea Casola provincia Napoli. Următorul termen este marți, 25 noiembrie. Atunci cei doi vor fi întrebați dacă acceptă forma simplificată a extrădării.

Cei doi și-au pregătit din avans terenul  pentru că știau că vor fi arestați, iar tatăl lor a cumpărat o casă în acea regiune tocmai pentru a îi convinge pe magistrații din Italia să le comute pedeapsa din condamnare cu executare.

Ei au fost condamnați definitiv în România pentru tentativă de omor. Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 18 august 2022. Ei, ajutați de mai mulți indivizi, au luat la bătaie alți doi bărbați, lovindu-i cu pumnii, cu picioarele și cu o rangă. Una dintre victime a suferit chiar o fractură de craniu.

