Dani Mocanu, anchetat de ofițerii antifraudă pentru evaziune fiscală. A păgubit bugetul de stat cu peste 1,6 milioane de lei

Manelistul Dani Mocanu, recent condamnat pentru tentativă de omor, se confruntă, mai nou, și cu acuzații de evaziune fiscală. În urma anchetei conduse de Direcția Generală Antifraudă reiese că Dani Mocanu ar avea obligații fiscale neachitate în valoare de peste 1,6 milioane de lei, transmit surse Mediafax.

Dani Mocanu, manelistul condamnat la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor, este acuzat de evaziune fiscală prin intermediul a două firme.

„Direcția Generalã Antifraudã Fiscalã (DGAF) anunță încheierea verificărilor în cazul unui solist de muzicã de petrecere din județul Argeș. Inspectorii antifraudã au verificat cinci societãți comerciale și douã persoane fizice, iar concluziile verificărilor indică faptul că acestea erau controlate și folosite de acesta pentru evitarea taxelor și impozitelor datorate cãtre bugetul de stat.

„Persoana în cauză cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit cãtre aceste societãți controlate de membrii familiei, iar societãțile realizau venituri din platforme media (TikTok, YouTube, Facebook etc.), pe care le declarau incomplet sau eronat.

Societãțile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronatã a TVA aferentã autovehiculelor utilizate de solist.

Antifrauda ANAF a constatat implicații fiscale nedeclarate în sumã totalã de 1.612.037 lei, din care: • TVA: 1.142.004 lei

• Impozit pe profit: 164.509 lei

• Impozit pe dividende: 271.640 lei

• Impozit pe venit: 20.556 lei

• Impozit pe venitul microîntreprinderilor: 13.328 lei

Activitatea de inspecție fiscalã a stabilit, de asemenea, creanțe fiscale suplimentare în sumã de 710.930 lei privind drepturile de autor.

ANAF urmãrește asigurarea unei corecte conformãri fiscale a persoanelor care obțin venituri din activități artistice și din surse online, precum platforme de social media, conținut digital, difuzãri și comunicãri publice ale operelor muzicale. ANAF promovează principiul echității fiscale pentru toate categoriile de contribuabili, în scopul protejãrii concurenței loiale și al respectãrii obligațiilor fațã de bugetul de stat”, se arată în comunicatul DGAF.

FOTO: Facebook

