Prima pagină » Justiție » Dani Mocanu, anchetat de ofițerii ANTIFRAUDĂ pentru evaziune fiscală. A păgubit bugetul de stat cu peste 1,6 milioane de lei

Dani Mocanu, anchetat de ofițerii ANTIFRAUDĂ pentru evaziune fiscală. A păgubit bugetul de stat cu peste 1,6 milioane de lei

Ruxandra Radulescu
11 nov. 2025, 16:55, Justiție
Dani Mocanu, anchetat de ofițerii ANTIFRAUDĂ pentru evaziune fiscală. A păgubit bugetul de stat cu peste 1,6 milioane de lei
Dani Mocanu, anchetat de ofițerii antifraudă pentru evaziune fiscală. A păgubit bugetul de stat cu peste 1,6 milioane de lei

Manelistul Dani Mocanu, recent condamnat pentru tentativă de omor, se confruntă, mai nou, și cu acuzații de evaziune fiscală. În urma anchetei conduse de Direcția Generală Antifraudă reiese că Dani Mocanu ar avea obligații fiscale neachitate în valoare de peste 1,6 milioane de lei, transmit surse Mediafax

Dani Mocanu, manelistul condamnat la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor, este acuzat de evaziune fiscală prin intermediul a două firme.

„Direcția Generalã Antifraudã Fiscalã (DGAF) anunță încheierea verificărilor în cazul unui solist de muzicã de petrecere din județul Argeș. Inspectorii antifraudã au verificat cinci societãți comerciale și douã persoane fizice, iar concluziile verificărilor indică faptul că acestea erau controlate și folosite de acesta pentru evitarea taxelor și impozitelor datorate cãtre bugetul de stat.

„Persoana în cauză cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit cãtre aceste societãți controlate de membrii familiei, iar societãțile realizau venituri din platforme media (TikTok, YouTube, Facebook etc.), pe care le declarau incomplet sau eronat.
Societãțile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronatã a TVA aferentã autovehiculelor utilizate de solist.
Antifrauda ANAF a constatat implicații fiscale nedeclarate în sumã totalã de 1.612.037 lei, din care:

• TVA: 1.142.004 lei
• Impozit pe profit: 164.509 lei
• Impozit pe dividende: 271.640 lei
• Impozit pe venit: 20.556 lei
• Impozit pe venitul microîntreprinderilor: 13.328 lei

Activitatea de inspecție fiscalã a stabilit, de asemenea, creanțe fiscale suplimentare în sumã de 710.930 lei privind drepturile de autor.
ANAF urmãrește asigurarea unei corecte conformãri fiscale a persoanelor care obțin venituri din activități artistice și din surse online, precum platforme de social media, conținut digital, difuzãri și comunicãri publice ale operelor muzicale. ANAF promovează principiul echității fiscale pentru toate categoriile de contribuabili, în scopul protejãrii concurenței loiale și al respectãrii obligațiilor fațã de bugetul de stat”, se arată în comunicatul DGAF.

FOTO: Facebook

Recomandarea autorului:

Citește și

ULTIMA ORĂ Avocații din România reacționează în SCANDALUL Gheorghiu și se poziționează de partea CSM: „Linșajul mediatic și apelul la «justiția populară» sunt periculoase pentru noi toți”
17:43
Avocații din România reacționează în SCANDALUL Gheorghiu și se poziționează de partea CSM: „Linșajul mediatic și apelul la «justiția populară» sunt periculoase pentru noi toți”
VIDEO Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Bărbat ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul. Imagini cu puternic impact emoțional
13:40
Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Bărbat ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul. Imagini cu puternic impact emoțional
JUSTIȚIE Ministrul Justiției, Radu Marinescu, detalii despre extrădarea lui DANI MOCANU. Decizia autorităților italiene îl va trimite în pușcăriile din România
23:13
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, detalii despre extrădarea lui DANI MOCANU. Decizia autorităților italiene îl va trimite în pușcăriile din România
JUSTIȚIE Denunțătorul din dosarul „Mită la MApN”, Octavian Berceanu, urma să primească o sumă colosală: „Mi s-au oferit 10 milioane de euro”
19:30
Denunțătorul din dosarul „Mită la MApN”, Octavian Berceanu, urma să primească o sumă colosală: „Mi s-au oferit 10 milioane de euro”
ULTIMA ORĂ CSM sesizează Parchetul General împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu. Care sunt acuzațiile
16:39, 10 Nov 2025
CSM sesizează Parchetul General împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu. Care sunt acuzațiile
ULTIMA ORĂ Preot intrat în GREVA FOAMEI, în Dâmbovița. Credincioșii îl susțin printr-o petiție online. De ce a decis Arhiepiscopia mutarea parohului
15:34, 10 Nov 2025
Preot intrat în GREVA FOAMEI, în Dâmbovița. Credincioșii îl susțin printr-o petiție online. De ce a decis Arhiepiscopia mutarea parohului
Mediafax
Câștigătorul premiului de 49,1 milioane lei la Loto 6/49: Continuați să visați!
Digi24
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Cancan.ro
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Dani Mocanu are și alte probleme. Surse: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Psihologia respectului. De la filosofia lui Kant la cercetările în neuroștiință: cum recunoașterea demnității celuilalt ne modelează mintea, relațiile și societatea
EXTERNE A apărut partidul TRUMP în Belgia. Noua formațiune politică de dreapta vrea să se afirme la alegerile europarlamentare din 2029
18:20
A apărut partidul TRUMP în Belgia. Noua formațiune politică de dreapta vrea să se afirme la alegerile europarlamentare din 2029
VIDEO Șeful spionilor trage un semnal de alarmă: E ILEGAL ca Fritz să aibă acces la informații clasificate, fiind cetățean străin/Avem o problemă ca țară
18:13
Șeful spionilor trage un semnal de alarmă: E ILEGAL ca Fritz să aibă acces la informații clasificate, fiind cetățean străin/Avem o problemă ca țară
ULTIMA ORĂ Un nou acord în coaliție: doar 12.000 de bugetari din administrația publică vor fi dați afară. Impactul bugetar ar fi de 1,7 miliarde lei – SURSE
18:10
Un nou acord în coaliție: doar 12.000 de bugetari din administrația publică vor fi dați afară. Impactul bugetar ar fi de 1,7 miliarde lei – SURSE