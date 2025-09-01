Ștefan Târnovanu a găsit vinovatul pentru remiza cu CFR: „În a doua repriză am controlat jocul”

CFR Cluj și FCSB au terminat la egalitate, scor 2-2, în cel mai așteptat meci al rundei cu numărul 8 din Superliga. Partida disputată în Gruia a avut de toate, de la goluri și faze controversate, la eliminări și un scandal uriaș declanșat la finalul partidei.

Protagoniști au fost, ca de obicei, arbitrii întâlniri.

FCSB acuză arbitrajul

Titularul buturilor „roș-albastre”, Ștefan Târnovanu, s-a arătat extrem de dezamăgit de prestația „centralului” Sebastian Colțescu. După meci, internaționalul român l-a criticat pe arbitrul din Craiova pentru deciziile luate.

„În a doua repriză am controlat jocul. Am fost prinși de vreo două ori pe contre.

Penalty clar, să mă ierte Dumnezeu! Ne mai întreabă oamenii de ce ne supărăm… Penalty clar, VAR… Să dăm vina pe asta și după să ziceți că jucăm noi slab. Nu există să nu dai! În prima repriză, când e penalty, nu vede. Nu știu, foarte ciudat arbitrajul.

Șut pe mijlocul porții, se duce mingea aproape în aut, nu dă. Eu nu pot să-mi explic. Nu există așa ceva! M-am uitat pe fază și am văzut că Șut este lovit. După, de ce le dai mingea lor? De ce le-o dai lor? Nu știu, foarte dubios. Îmi pun foarte multe semne de întrebare.

Suntem foarte departe de primul loc, dar campionatul e lung, trebuie să începem să câștigăm. Cine trebuie să meargă la națională va merge acolo cu inima deschisă”, a comentat Ștefan Târnovanu la finalul întâlnirii.

Și Becali i-a „mitraliat” pe arbitrii întâlnirii

Și finanțatorul Gigi Becali a dat de pământ cu brigata de arbitrii. De criticile patronului FCSB nu a scăpat nici Ovidiu Hațegan, care a stat în camera VAR.

„Lui Alibec i se rupe tricoul şi nu dai penalty?! Eu propun un meci în care fundaşii noştri centrali să-i prindă pe atacanţi şi să-i tragă de tricou. Şi dacă intrăm în primele şase şi ne arbitrează Colţescu, le spun: «Băi, nu-i lăsaţi, când îi prindeţi de tricou, trageţi de ei!».

Aici e de vină Haţegan. Colţescu nu vede, dar la VAR cum să nu vezi aşa ceva? Păi ce arbitru eşti? Mai bine te duci şi spui: «Uite, băi, eu nu mai sunt sănătos la cap, nu mai văd bine, nu mai ştiu să apreciez, nu mă mai delegaţi la VAR că sunt de râsul curcilor». Du-te, tată, şi stai liniştit, că şi aşa ai avut probleme cum ai avut. De ce să ne îmbolnăvim şi noi ca tine?

La faza cu Alibec, tricoul e rupt. Ce mai vrei? Hai să ne ţinem toţi de tricouri, să nu mai jucăm fotbal. Aşa e fotbalul?”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

La henţ e clar. Mingea se ducea în poartă, era gol! O scoate cu cotul. Revedeţi faza şi o să vedeţi că era gol. Acolo Colţescu e de vină. La Alibec mai e cum mai e, dar la Şut mingea se ducea direct în poartă. Eu am o explicaţie, dar cum să o zic ca să nu se considere altceva. Nu are legătură cu Varga sau cu Balaj, exclus. În zece ani de când e Varga la club n-a fost prietenie cu arbitrii, a fost corectitudine. Şi spun asta sincer, fără mişto. Când era Paşzkany era altceva, mai avea prieteni prin arbitraj. Dar Varga e un om corect”, a comentat Becali.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gigi Becali amenință un jucător după CFR Cluj – FCSB 2-2. „Așa va fi de acum înainte!”

Programul FCSB în Europa League. Ordinea, datele și orele meciurilor echipei roș-albastre