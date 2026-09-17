Scandalul recalculării pensiilor. Sindicatul angajaților din casele de pensii își apără funcționarii

Sindicatul angajaților din casele de pensii reacționează după raportul Curții de Conturi care indică suspiciuni privind acordarea unor punctaje mai mici decât cele cuvenite pentru aproximativ 2,2 milioane de beneficiari.

Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM) a transmis joi că a luat act de constatările Curții de Conturi privind calcularea și recalcularea pensiilor, dar că funcționarii nu pot fi considerați automat responsabili pentru problemele identificate. Sindicatul atrage atenția că cifra de aproximativ 2,2 milioane de beneficiari pentru care au fost semnalate suspiciuni privind acordarea unor punctaje mai mici decât cele cuvenite nu reprezintă un număr de erori confirmate în tot atâtea dosare.

Afiliată Blocului Național Sindical, FNSSM reprezintă funcționarii publici și personalul contractual din sistemul caselor teritoriale de pensii.

„FNSSM subliniază că această cifră trebuie tratată cu rigoarea necesară, întrucât reprezintă o estimare rezultată din procedurile și extrapolările utilizate în cadrul auditului, iar existența unei erori trebuie verificată concret în fiecare dosar. Dacă verificările ulterioare confirmă existența unui număr atât de mare de situații în care drepturile au fost calculate incorect, o asemenea amploare nu poate fi explicată prin presupuse greșeli individuale și independente ale funcționarilor publici și personalului contractual din casele teritoriale de pensii. O problemă care se manifestă la o asemenea scară trebuie analizată, înainte de toate, din perspectiva funcționării sistemului administrativ și informatic în ansamblul său”, au comunicat reprezentanții angajaților din casele de pensii.

„Nu poate fi imputată unui funcționar public sau unui membru al personalului contractual o eroare”

Potrivit acestora, din informațiile prezentate public, raportul Curții de Conturi a identificat și deficiențe ale sistemului informatic folosit pentru recalcularea pensiilor.

„Nu poate fi imputată unui funcționar public sau unui membru al personalului contractual o eroare care își are cauza în nepreluarea unor date, în funcționarea necorespunzătoare a unei aplicații informatice ori într-o deficiență a procesului administrativ pe care persoana respectivă nu o putea controla”, susțin sindicaliștii.

FNSSM respinge ideea unei răspunderi colective a angajaților caselor de pensii pentru diferențele descoperite în urma auditului și cere stabilirea cauzei în fiecare situație.

„Ceea ce Federația respinge este prezumarea unei culpe colective a personalului din casele teritoriale de pensii numai pentru că auditul identifică diferențe sau disfuncționalități într-un număr foarte mare de dosare”, au comunicat reprezentanții angajaților din casele de pensii.

„Răspunderea individuală trebuie dovedită”

FNSSM nu contestă necesitatea verificării și remedierii cazurilor în care pensionarii ar fi primit drepturi mai mici decât cele prevăzute de lege. Sindicatul cere însă ca, înainte de stabilirea responsabilității, să fie identificată cauza fiecărei erori. Aceasta ar putea proveni, potrivit Federației, dintr-o eroare de operare, date incomplete, migrarea defectuoasă a informațiilor, probleme ale aplicației informatice, instrucțiuni sau proceduri stabilite la nivel instituțional.

„Răspunderea individuală trebuie dovedită. Ea nu poate fi dedusă automat din existența unei deficiențe administrative”, susține FNSSM.

Președintele Federației, Ionuț Paul Marinescu, respinge astfel ideea unei răspunderi colective a personalului. „Funcționarii publici și personalul contractual nu pot deveni vinovații de serviciu pentru modul în care a fost organizată și implementată o reformă legislativă pe care nu ei au conceput-o”, a transmis acesta.