David Popovici a început în forță Campionatele Europene de Nataţie U23 de la Samorin (Slovacia). Sportivul de 20 de ani s-a calificat joi dimineaţa în finala probei de 200 de metri liber, cea în care a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de vara trecută.

Dublul campion mondial se va lupta pentru o medalie la ora 19:24. Campionatele Europene de Nataţie U23 pot fi urmărite în AntenaPLAY, pe canalul TVR Sport.

Înotătorul român a participat în cea de-a cincea serie a probei sale preferate, chiar ultima dintre cele organizate la Samorin. Popovici a avut o performanţă bună şi a încheiat cursa cu timpul de 1:46.84, clasându-se primul în seria sa.

David Popovici a devenit primul om din istorie sub 22 de secunde la proba de 50 metri, sub 47 de secunde la proba de 100 metri și sub 1 minut și 43 de secunde la 200 metri liber.

Popovici a încheiat cursa pentru calificarea în finală cu cel mai bun timp în seria sa

Înotătorul român a participat în cea de-a cincea serie a probei sale preferate, chiar ultima dintre cele organizate la Samorin. Popovici a avut o performanţă bună şi a încheiat cursa cu timpul de 1:46.84, clasându-se primul în seria sa.

Anul trecut, la Jocurile Olimpice de la Paris, sportivul de 20 de ani a câştigat aurul la 200 de metri liber cu un timp de 1:44.72, la doar două sutimi distanţă de Matthew Richards şi şapte de Luke Hobson.

CITIȚI ȘI:

ALIMENTUL pe care David Popovici îl mănâncă în fiecare zi. Se găsește în toate supermarketurile din România

David Popovici, în top! Înotătorul român face parte dintre cei mai BUNI 10 sportivi din Balcani în 2024