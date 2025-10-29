De acest Halloween, Cătălin Drulă s-a deghizat în Nicuşor Dan. Vorbește la fel, se comportă la fel, acționează la fel, îl invocă la tot pasul. Ba chiar îi copiază și campania electorală. S-a pozat și el cu pizza „câștigătoare”. Urmează clipul de la salonul de tuns?

Vechiul Drulă, omul cu ranga sau „Drulăul”, cum era alintat de colegii săi, a devenit istorie. Pe zi ce trece, fostul șef al USR pare că se transformă în Nicușor Dan. Gândul a remarcat acest lucru încă de săptămâna trecută, când Cătălin Drulă i-a rostit numele fostului primar de 28 de ori în declarațiile de presă. Nu doar îl invocă, ci încearcă să-l și imite. Într-o postare recentă, Cătălin Dulă s-a fotografiat cu „pizza câștigătoare”, într-o adaptare low budget a spotului de campanie făcut de Nicușor Dan în 2024.

„Mă relaxez făcând o pizza cu cei mici.”

”Prima imagine care i-a venit în minte oricui a văzut pizza lui Drulă a fost aceea că şi ideea aceasta a împrumutat-o tot de la Nicuşor Dan. Diferenţa este că preşedintele României a apelat la o pizza realizată de specialişti, pe când Drulă şi-a făcut-o cu mâna lui.

Nicușor Dan a dus “pizza câștigătoare” și la Cotroceni

Pizza l-a urmărit pe Nicușor Dan și la Palatul Cotroceni, după ce a devenit Președinte al României. „De ani de zile noi plătim o pizza medie și mâncăm o pizza mare. Cam asta este analogia. Și diferența asta trebuie plătită de cineva”, a mărturisit Nicușor Dan la început de mandat, când încerca și el să „salveze” România de la colaps financiar.

De la Primărie, via Cotroceni, pizza a revenit acum în campania electorală. Cu Cătălin Drulă pe post de bucătar electoral.

Şi cum soarta operează cu nişte ironii fine, nu putem să nu amintim şi de faptul că Drulă este unul dintre „artizanii” eliminării lui Nicuşor Dan din USR, alături de Ionuţ Moşteanu, partid fondat chiar de şeful statului.

Iar acum, acesta a ajuns să-i tot repete numele preşedintelui, ca o mantră, de a reuşit „performanţa” să facă acest lucru şi de 28 de ori în 24 de ore.

Excesul de „Nicușor Dan” din discursul lui Cătălin Drulă a fost remarcat și de Cristian Tudor Popescu, care l-a ironizat pe fostul lider USR. CTP a afirmat că acesta se comportă „ca un pui de cangur în marsupiul lui Nicușor Dan”. Vezi mai multe AICI.

Urmează clipul de la salonul de tuns?

Întrebarea care se pune, în mod natural, este dacă va urma să îl vedem pe Cătălin Drulă repetând și celebrul clip de la salonul de tuns, postat de candidatul la președinție Nicușor Dan în luna martie, cu două săptămâni înainte de începerea campaniei electorale.

„Haideți cu mine să mă tund”, li se adresa atunci Nicușor Dan urmăritorilor săi de pe TikTok. „Vin la Alex de 5 ani. El se ocupă de look-ul meu, iar Costică 🐈, de atmosferă”, era mesajul care însoțea clipul video devenit între timp viral.

