De ce a fost Gâlcă nemulțumit după 4-1 cu Unirea Slobozia. Antrenorul Rapidului anunță că schimbă primul „11”: „Va arăta altfel, cu siguranță!”

28 oct. 2025, 08:25, Actualitate
De ce a fost Gâlcă nemulțumit după 4-1 cu Unirea Slobozia

Rapidul a făcut spectacol în etapa a 14-a din Superligă, cu Unirea Slobozia, dar nici măcar victoria cu 4-1 nu l-a mulțumit pe deplin pe Costel Gâlcă. La finalul meciului disputat pe Giulești, antrenorul gazdelor a avut o nemulțumire față de echipa sa.

Concret, Gâlcă a criticat lejeritatea cu care Rapidul a tratat meciul după ce Alex Dobre a dus scorul la 4-0.

Gâlcă: „Petrila, unul dintre cei mai importanți”

Rapid s-a impus cu 4-1 și rămâne la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani, dar cu un golaveraj mai slab. Pe un „Giulești” cu aproape 10.000 de fani în tribune, Petrila a deschis scorul, Rareș Pop a făcut 2-0, iar Manea a punctat și el înainte de pauză. În repriza secundă, Dobre a modificat tabela pentru 4-0, după care gazdele s-au relaxat, permițând trupei din Slobozia să marcheze golul de onoare.

Pentru trupa pregătită de Constantin Gâlcă urmează derby-ul de pe „Ion Oblemenco”, cu Universitatea Craiova, în etapa următoare, meci programat duminică.

„Este o victorie importantă, am menținut același ritm, aceeași atitudine, aceeași încredere. Este îmbucurător pentru noi că marcăm și cu apărătorii. Pentru noi și pentru încrederea lui Petrila e important ca el să înscrie, a fost unul dintre cei mai importanți jucători. La fel și Dobre, a avut multe acțiuni și multe reușite.

Am putut crea superioritate și am avut un joc consistent la mijlocul terenului, echipa s-a mișcat destul de bine. Îmi doresc întotdeauna să practicăm un astfel de joc, poate n-o să avem mereu atâtea reușite, dar mi-au plăcut constanța arătată și cum am gestionat multe momente de joc”, a declarat Gâlcă.

„Vom schimba mulți jucători”

Despre meciul din Cupa României, contra celor de la CSC Dumbrăvița, Gâlcă a anunțat ce vrea să facă: „Cu siguranță că vom schimba mulți jucători. Avem nevoie de ritm, avem nevoie să câștigăm în Cupă pentru că e important pentru noi. Cu siguranță va arăta altfel primul 11, dar cu aceeași dorință de a câștiga.

Trebuie să recunosc că am fost nemulțumit că am primit gol. Îmi doream foarte mult să mai marcăm, am mai avut câteva acțiuni foarte bune, dar n-am reușit să le finalizăm. Cred că eram mult mai bucuros dacă nu primeam gol.

Și înainte de meci am spus că trebuie să demonstrăm că suntem o echipă matură, cu personalitate. Fiecare meci este important, fiecare meci este dificil, indiferent dacă adversarul este din prima parte sau a doua parte a clasamentului.

Rareș Pop a avut o șansă, a profitat de ea, și bineînțeles că orice under are această posibilitate. Până acum, au jucat toți jucătorii”.

