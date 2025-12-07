Prima pagină » Actualitate » De ce este bine să mâncăm cina înainte de ora 7 pe timp de iarnă. Sfaturile venite din partea unui medic nutriționist

07 dec. 2025, 17:01, Actualitate
Odată cu instalarea iernii, corpul nostru ne trimite semnale clare că este timpul să încetinească ritmul. Cu toate acestea, uneori ignorăm aceste mesaje. Experții susțin că ajustarea orei de cină poate avea un impact semnificativ asupra sănătății noastre în timpul sezonului rece.

Biologul nutriționist, Valentina Palazzo, la cabinetul medical LabQuarantadue din Milano, explică: „Corpul nostru urmează un ceas intern foarte precis , numit ritm circadian”. Ea adaugă că „Iarna, odată cu lăsarea întunericului spre mijlocul după-amiezii, producția de melatonină începe mai devreme decât primăvara și vara. Dacă luăm cina târziu, trimitem semnale contradictorii organismului : îl încurajăm să digere când ar trebui să încetinească.”

De ce trebuie să luăm cina înainte de ora 19 pe timp de iarnă

Ea recomandă servirea cinei înainte de ora 19:00 pentru a se respecta ritmul natural al corpului. Practica aceasta poate îmbunătăți calitatea somnului, digestia și chiar starea de spirit. O cină timpurie poate să ajute la reglarea nivelului de zahăr din sânge și la susținerea metabolismului.

Expertul sugerează ca aceasta să fie cea mai ușoară masă a zilei. Este recomandat consumul de proteine slabe, legume gătite și carbohidrați complecși în cantități mici. Este important să se evite alcoolul și dulciurile după ora 19.00, deoarece acestea pot perturba odihna.

Pentru cei care găsesc dificilă trecerea bruscă la o cină la ora 19.00, Palazzo recomandă o abordare graduală: „La fiecare 2-3 zile, amânați ora cinei cu 10-15 minute până ajungeți la ora recomandată. Acest proces pas cu pas ajută organismul și digestia să se adapteze la noul ritm fără stres, mai ales dacă sunteți obișnuiți să luați cina după orele 20.30-21.00.”

Pentru a evita excesele la cină, nutriționistul sugerează consumul unei gustări echilibrate la mijlocul după-amiezii. Opțiunile recomandate includ un iaurt proteic, o mână de fructe uscate sau un măr cu unt de arahide. Aceste gustări pot preveni pofta de mâncare necontrolată la cină.

