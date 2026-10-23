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Bolojan respinge acuzațiile PSD-ului, după ce Eurostat a confirmat deficitul uriaș al României: „Am lăsat o țară într-o perioadă de redresare”

Ruxandra Radulescu
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Premierul demis, Ilie Bolojan, a reacționat, la DIGI24, la acuzațiile PSD-ului care a criticat situația economică dezastruoasă lăsată de guvernarea anterioară, după ce Eurostat a arătat că deficitul din trimestrul II pe 2026 este de 9,2%, cel mai ridicat din Uniunea Europeană. În ciuda statisticilor oficiale, Ilie Bolojan îi acuză pe social-democrați că se folosesc de aceste date pentru a fugi de răspundere.

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De asemenea, Ilie Bolojan susține că, deficitul, la sfârșitul anului, va fi de 6,2%.

„E una din tacticile pe care le-au reîncălzit. Așa au făcut și după guvernul Cioloș, moștenirea dezastruoasă care li s-a lăsat. Am zis-o și la investirea guvernului, nu are legătură cu deficitul. Sunt aspecte care țin de evaluări trimestriale după o anumită metodologie care ține cont de datele livrate și de alte aspecte.

Deficitul e cel care a fost anunțat de Ministerul Finațelor, confirmat de 3 agenții de rating și se va vedea la finalul anului că, dacă nu se pierde controlul cheltuielilor, deficitul va fi în ținta angajată de 6,2%”, a declarat Bolojan.

„PSD a mințit premeditat”

Potrivit fostului premier demis, chiar dacă social-democrații nu au fost la guvernare în ultimul an, tot aceștia sunt responsabili pentru deficitul bugetar și inflația, aflată pe o pantă ascendentă, cât timp Bolojan s-a aflat în fruntea Executivului.

„E o tehnică de a justifica că promisiunile fără acoperire care au fost făcute nu pot fi îndeplinite, nu pentru că PSD a mințit premeditat, ci pentru că alții sunt vinovați.

Guvernul pe care l-am condus nu putea, nu a dat nicio lege nouă, nu avea drept să cheltuie banii, eram în niște limite. E o tehnică de a fugi de răspunderea că ai mințit și că nu-ți poți pune în practică afirmațiile fără acoperire”, a declarat Ilie Bolojan pentru Digi24.

Întrebat cu privire la „greaua moștenire” a guvernului demis, invocată de social-democrați, Ilie Bolojan a declarat că, datorită măsurilor de austeritate, țara este „într-o perioadă de redresare” și pregătită pentru „relansare economică”.

„Le-am lăsat o țară care este într-o perioadă de redresare, dacă se păstrează măsurile de noul guvern nu face decât să ne ducă pe o direcție corectă de a crea condiții pentru relansare economică”, a mai adăugat Bolojan.

PSD contestă efectele măsurilor de austeritate impuse de Guvernul Bolojan

PSD a acuzat fostul guvern condus de Ilie Bolojan că măsurile de austeritate nu au redus deficitul bugetar. Social-democrații au invocat datele Eurostat, potrivit cărora deficitul României a ajuns la 9,2% din PIB, peste nivelul de 7,7% înregistrat în mandatul Guvernului Ciolacu. Social-democrații au subliniat „românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe și impozite”.

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