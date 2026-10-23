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De ce nu circulă David Popovici cu mașinile primite cadou de la Ion Țiriac după Jocurile Olimpice din 2024. Campionul preferă bolidul Porsche Spyder de 120.000 de euro

De ce nu circulă David Popovici cu mașinile primite cadou de la Ion Țiriac după Jocurile Olimpice din 2024. Campionul preferă bolidul Porsche Spyder de 120.000 de euro
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Campionul David Popovici a primit cadou de la Ion Țiriac două mașini după performanțele de la Jocurile Olimpice din 2024. Sportivul român a dezvăluit într-o emisiune radio ce a făcut cu cele două autoturisme.

David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber și medalia de bronz la 100 de metri liber.

Ion Țiriac l-a recompensat cu două mașini, câte una pentru fiecare medalie, un Hyundai Ioniq 5, evaluat la 52.500 de euro și un Hyundai Bayon de 20.000 de euro.

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Miliardarul le-a dat mașini și celorlalți medaliați de la JO.

Popovici a dezvăluit că nu circulă cu niciuna din cele două mașini, deoarece sunt personalizate și atrag atenția.

„Nu pot să o conduc pentru că atrage prea multă atenţia, aşa că prefer să conduc maşina mea obişnuită. O maşină care se pierde mult mai repede în mulţime. Eu conduc un Audi A3, vechi de 10 ani. Mai merg şi cu autobuzul. Mă bucur că acum am ocazia să spun că am o maşină complet obişnuită, un Audi cu 105 cai putere!”, declara David Popovici pentru Radio ZU, potrivit stiripesurse.ro.

Sursa foto: Instagram/ chlorinedaddy

Popovici și-a cumpărat o mașină sport de lux

Campionul olimpic și-a cumpărat un Porsche Spyder de 120.000 de euro, în urmă cu ceva vreme, fapt ce a atras discuții controversate în spațiul public.

A fost apărat chiar de Ion Țiriac: „E un mare sportiv şi mi s-a părut, până acum, şi un mare om, cu picioarele pe pământ, la locul lui, campion olimpic, cu record mondial. Ce face el cu banii, e treaba lui. Porsche, după câte sunt eu informat, l-au făcut reprezentantul lor de imagine pentru această maşină. Porsche, Popovici, se potriveşte oarecum ca nivel de înălţime. Dacă cineva îl critică… nu ştiu ce scandal este. Se scriu lucruri care nu au legătură cu realitatea!”

David Popovici este primul campion olimpic al natației masculine din România.

Este de patru ori campion mondial și de șase ori campion european în probele de 100 și 200 m liber, după dublele obținute la Campionatele Mondiale din 2022 și 2025, respectiv la Campionatele Europene din 2022, 2024 și 2026.

David Popovici a devenit cel mai tânăr campion mondial la proba de 200 m liber masculin și unul dintre cei mai tineri campioni mondiali din istoria înotului masculin.

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