Ministrul delegat pentru Învățământul preuniversitar atrage atenția asupra importanței campaniilor de prevenție în ceea ce privește violența și consumul de stupefiante în școli

Sorin Ionescu, ministrul delegat pentru Învățământul preuniversitar în Guvernul Niculescu, a discutat la B1 TV, despre consumul de droguri în rândul adolescenților, dar și problema comportamentului agresiv la elevi, tot mai des întâlnită în ultima perioadă. Potrivit lui Sorin Ionescu, ambele fenomene necesită campanii educative în școli, care să prevină consumul de stupefiante și care să-i învețe pe copii să-și gestioneze emoțiile în raport cu stimulii exteriori.

„Noi am fost foarte mult timp „Țara în care la noi nu e cazul”. Dacă vă aduceți aminte, prin anii 2000 discutau oamenii mai luminați despre consumul de droguri și despre necesitatea de a introduce campanii antidrog în școală. Reacția unei părți a societății a fost că la noi nu e cazul, că noi românii provenim dintr-o societate în care chestiunile astea nu se pot întâmpla”, a declarat ministrul delegat Sorin Ionescu.

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„Reacția de violență a copiilor este de fapt o reacție a ceea ce au în jurul lor”

Acesta a atras atenția asupra faptului că expunerea la mediul online a dus la „o uniformizare” a comportamentului tinerilor, motiv pentru care părinții ar trebui să se focuseze pe construirea unei relații bazate pe dialog cu proprii copii.

„Să nu mai pornim de la premiza că la noi nu se poate întâmpla. Tehnologia a dus la o uniformizare globală. Vedeți fenomene care apar în anumite zone ale lumii, se extind cu o rapiditate foarte mare și să considerăm că în fond și la urma urmei revenirea la lucrurile clasice, la comunicarea cu copiii, la modul în care îi ținem ca părinți aproape ne va ajuta să-i ajutăm să treacă peste lucrurile acestea. Reacția de violență a copiilor este de fapt o reacție a ceea ce au în jurul lor. O reacție în care chiar și în mediul politic. Vedeți că limbajul violent, verbal este prezent”, a declarat Sorin Ionescu.

Luca Niculescu cere măsuri urgente împotriva violenței din școli

Incidentele violente care au avut loc recent în școlile din Bistrița și Ploiești, l-au determinat pe premierul Luca Niculescu să facă un apel la necesitatea luării unor măsuri urgente pentru creșterea siguranței în școli,.

Acesta a anunțat în ședința de Guvern convocarea unei reuniuni cu miniștrii și instituțiile responsabile, pentru elaborarea unui plan care să includă prevenție, intervenție rapidă și sancțiuni ferme.

Luca Niculescu a calificat incidentele din ultimele zile drept profund îngrijorătoare și a subliniat că școala trebuie să rămână un spațiu sigur atât pentru elevi, cât și pentru profesori.