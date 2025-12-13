De ce nu mai încălzește centrala apa în sezonul rece. Care sunt cele mai frecvente motive și ce ar trebui să verifici

O centrală termică funcțională în sezonul rece este esențială, mai ales dacă temperaturile scăzute pun presiune constantă pe instalațiile de încălzire. Iar una dintre cele mai comune și neplăcute situații pentru orice proprietar apare atunci când centrala pornește, dar apa nu se mai încălzește corespunzător sau, mai rău, chiar deloc.

Dar, înainte de a apela la un instalator, ai putea să faci singur câteva verificări simple, care te pot ajuta fie să identifici rapid cauza, fie să economisești timp și bani, evitând o intervenție inutilă, potrivit Playtech.

Care sunt cele mai frecvente motive ale problemelor apărute la centrale

Unul dintre cele mai frecvente motive pentru care centrala nu mai încălzește apa este presiunea prea mică din instalație. Majoritatea centralelor termice funcționează optim la o presiune cuprinsă între 1 și 2 bari, iar dacă manometrul indică o valoare sub acest prag, centrala poate refuza să încălzească apa sau să pornească ciclul de încălzire.

Verificarea presiunii este simplă și nu necesită cunoștințe tehnice avansate. Concret, dacă observi că presiunea este scăzută, poți completa instalația cu apă folosind robinetul de umplere, conform instrucțiunilor producătorului.

După reglare, este important să urmărești dacă problema reapare, deoarece scăderile repetate de presiune pot indica o pierdere de apă în sistem.

Un alt motiv frecvent pentru care centrala nu mai încălzește apa în sezonul rece este aerul blocat în calorifere, care împiedică circulația corectă a apei calde, ceea ce duce la randament scăzut sau chiar la lipsa totală a încălzirii.

Semnele clare includ calorifere reci în partea superioară și calde doar jos sau zgomote neobișnuite în instalație.

Aerisirea caloriferelor este o operațiune simplă, care se face cu ajutorul unei chei speciale, iar după eliminarea aerului se recomandă verificarea presiunii centralei, din nou, deoarece aceasta poate scădea ușor în urma procesului.

Termostat defect sau setat incorect

Însă, de multe ori, problema poate fi și la termostat. Astfel, setările incorecte, bateriile descărcate sau un termostat defect pot transmite centralei informații greșite, determinând-o să nu mai încălzească apa.

În acest caz, este indicat să verifici dacă termostatul este setat pe modul de încălzire și la o temperatură mai mare decât cea din locuință, dar și schimbarea bateriilor poate rezolva rapid problema.

Dacă centrala pornește doar intermitent sau nu reacționează deloc la comenzile termostatului, acesta poate fi cauza principală.

Filtrele murdare și depunerile din instalație

Filtrele centralei pot acumula impurități, nămol sau depuneri de calcar, în timp, mai ales în zonele cu apă dură. Acestea afectează circulația apei și pot duce la situația în care centrala nu mai încălzește corespunzător apa.

Filtrul de retur este unul dintre elementele care ar trebui curățate periodic pentru că, dacă nu a fost întreținut de mult timp, acesta poate fi complet colmatat.

Deși unele filtre pot fi curățate relativ ușor, în cazul în care nu ai experiență, este recomandat să te limitezi la o verificare vizuală și să lași intervenția propriu-zisă unui specialist.

Probleme la vana cu trei căi sau senzorii de temperatură

Vana cu trei căi are rolul de a direcționa apa fie către calorifere, fie către circuitul de apă caldă menajeră, iar dacă aceasta rămâne blocată sau funcționează defectuos, centrala poate produce căldură, dar să nu o distribuie corect.

Totodată, senzorii de temperatură pot transmite valori eronate către placa electronică, ceea ce determină oprirea încălzirii apei.

Aceste componente nu pot fi verificate fără cunoștințe tehnice, însă este util să știi că ele pot fi cauza atunci când toate celelalte verificări simple nu indică nicio problemă evidentă.

Când ar trebui să chemi un instalatorul

Dacă ai verificat presiunea, ai aerisit caloriferele, ai controlat termostatul și problema persistă, este clar că situația necesită intervenția unui specialist.

Așadar, o centrală care nu mai încălzește apa poate ascunde și o defecțiune mai serioasă, iar utilizarea sa în aceste condiții poate agrava și mai mult problema respectivă.