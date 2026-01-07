De ce refuză românii să mai dea bacșiș livratorilor: „I-am dat o stea”

Mulți români spun că se gândesc de două ori înainte de a mai lăsa bacșiș livratorilor sau celor care se așteaptă se așteaptă să primească bani suplimentari pentru anumite servicii, chiar și dacă bacșișul e de câțiva lei.

În SUA, una dintre țările cunoscute pentru o cultură puternică a bacșișului, cercetări recente indică faptul că majoritatea americanilor sunt obișnuiți să lase bacșiș în restaurante, în saloane de frizerie și coafură, la livrările de mâncare, la achiziționarea de băuturi în baruri, dar și în serviciile de taxi și transport.

Pentru mulți oameni, bacșișul reprezintă, mai întâi, o formă de apreciere a calității serviciului. Mulți americani spun că, potrivit cercetărilor, că li se cere să lase bacșiș mai frecvent decât în trecut. Asta este observant și la numeroși români, conform experiențelor relatate de aceștia. Unii au povestit pe platformele sociale că au renunțat complet la bacșiș, din motive care nu țin de situația lor financiară.

Unii spun că taxele de livrare au crescut și nu sunt de acord să achite costuri suplimentare.

„Eu comand mâncare aproape zilnic, din 2018 până în prezent, prin aplicații, și niciodată nu a comentat vreun curier că nu i-am lăsat bacșiș. Până acum 2–3 ani lăsam 4–5 lei, dar, având în vedere că au apărut tot felul de taxe, mi-a cam dispărut generozitatea. Până la urmă, și ei sunt plătiți pentru fiecare livrare. Dacă nu sunt mulțumiți de salarii, să se orienteze către un alt domeniu”, afirmă un client.

Un alt român a povestit pe Reddit cum s-a răzbunat pe un curier străin pentru că a „îndrăznit” să îi ceară bacșiș.

„M-a întrebat: «No tips?», cu o față din aia de cerșetor din tramvai. I-am închis ușa în nas și i-am dat o stea”, a spus acesta.

Cum se vede treaba de cealalt ă parte

Unii angajați din comerț și servicii susțin că au observat că nu se pot baza pe bacșișul lăsat de români. La noi, nu există o cultură bine dezvoltată a bacșișului, crede o tânără.

„Soțul meu livra mâncare, iar acum face ridesharing (n.r. transport). Bacșișul este aproape inexistent — nu în sensul că nu ar face sute de lei, ci în sensul că au fost weekenduri în care nu a strâns nici măcar 50 de lei, în total. Mașina lui este mereu curată, are un rating foarte bun și, de obicei, inclusiv monede de 50 de bani pentru rest”, a povestit aceasta.

