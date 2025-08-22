Motivul pentru care un pilot a lăsat ușa cabinei deschisă în timpul zborului. Gestul l-a costat cariera

Un pilot a lăsat ușa cabinei deschisă în timpul zborului, iar acest aspect l-a costat cariera. Un asemenea gest este total interzis la bordul aeronavelor, îndeosebi în momentul în care aparatul de zbor călătorește cu pasageri la bord. Călătorii s-au simțit în pericol, iar personalul a raportat această situație. Însă, ce l-a determinat pe pilot să își desfășoare activitatea în acest mod?
O situație alarmantă a fost creată în rândul pasagerilor unui zbor pe ruta Heathrow – New York. Pilotul aflat la bordul unei aeronave British Airways a semănat panică în rândul călătorilor aflați la bord, în momentul în care a decis să piloteze avionul cu ușa deschisă a cabinei.
Pe durata întregului zbor, pilotul a ales să țină ușa cabinei deschisă. Totuși, acest aspect a creat panică în rândul pasagerilor, aceștia simțindu-se în pericol. Gestul nu a fost iertat, sub nicio formă, de superiorii săi, motiv pentru care a fost suspendat din activitate.
Pilotul luase decizia de a zbura cu ușa deschisă a cabinei pentru ca familia sa să-l privească în timpul activității. Personalul de la bord a raportat situația și a fost demarată o anchetă de Autoritatea Civilă pentru Aviație. Zborul de întoarcere a fost anulat, iar pasagerilor afectați le-au fost puse la dispoziție mai multe alternative. A existat și o întârziere de 4 ore.
„Am observat imediat că ușa cabinei era deschisă și am vrut să știu ce se întâmplă. Acest gest a făcut ca pasagerii să se simtă neliniștiți. Ușa a rămas larg deschisă pentru o perioadă semnificativă. A fost suficient pentru ca oamenii să-și facă griji și să comenteze”, a susținut un pasager, arată The Sun.
La momentul actual, piloții sunt obligați să mențină ușile cabinei închise pe întreaga durată a zborului. O astfel de măsură a intrat în vigoare după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din SUA.
Sursă foto: Shutterstock