Producătorii auto vor renunța la ecranele digitale din mașini în favoarea butoanelor. Care este motivul din spatele acestei decizii neașteptate

03 dec. 2025, 08:47, Actualitate
Noi reguli privind siguranța pentru mașini îi obligă pe producătorii auto să renunțe la ecranele digitale și să revină la butoane, în cazul funcțiilor esențiale din habitaclu.

De anul viitor, cine respectă întocmai recomandările va primi cele mai mari scoruri la capitolul siguranță.

Nu este obligatoriu, dar…

Așadar, la nivel comunitar se schimbă normele de siguranţă pentru maşini. Autoritatea care testează siguranţa autovehiculelor a ajuns la concluzia că toate ecranele digitale și meniurile complicate dintr-o mașină distrag atenţia șoferilor şi nu fac altceva decât să crească riscul de accidente.

Tocmai pentru a preîntâmpina evenimentele nedorite, Autoritatea europeană care verifică siguranţa mașinilor înainte de lansarea pe piață a transmis că, începând cu 2026, nu mai acordă punctaj maxim modelelor care nu au butoane pentru funcțiile esențiale.

Și specialiștii în conducere defensivă confirmă concluzia oficialilor europeni – touchscreen-ul distrage atenția şoferilor, motiv pentru care mașinile cu asemenea dotări nu pot fi considerate sigure.

„Orice secundă contează. La 36 de kilometri pe oră, mașina parcurge 10 metri pe secundă. Când noi nu stăm cu ochii la drum în acele secunde, mașina parcurge o distanță foarte mare în care noi nu vedem absolut nimic”, afirmă Lucian Nan, expert în conducere defensivă.

Noul sistem european de siguranţă va fi construit respectând patru puncte esențiale:

  • conducerea în siguranță;
  • evitarea accidentelor;
  • protecția în caz de accident;
  • siguranța post-accident.

La inspecția mașinilor ieșite din fabrici vor fi analizate atât starea maşinii după un posibil impact, cât şi modul în care sunt protejați pasagerii.

De ce este important scorul de siguranță

„Are capacitatea să detecteze câte persoane au fost în mașină, să semnaleze inclusiv culoarea, în cazul în care am căzut într-o râpă, salvatorii să detecteze foarte repede”, susține Alex Seremet, dealer auto, citat de Observator Antena 1.

Chiar dacă nu vor fi obligatorii prin lege, noile reguli au puterea de a influența scorul de siguranță al modelelor viitoare. Acest scor este luat în calcul de mulţi şoferi atunci când îşi cumpără o maşină nouă, astfel că este de așteptat ca și producătorii auto să țină cont de acest aspect.

