De ce Ziua Universală a Iei este sărbătorită pe 24 iunie și ce simbolizează piesa vestimentară din portul popular

În data de 24 iunie este sărbătorită Ziua Universală a Iei atât în România, cât și în comunitățile românești de peste hotare. Evenimentul pune în valoare cămașa tradițională românească, simbol al identității naționale. Ia este recunoscută și apreciată ca parte a patrimoniului cultural românesc. De altfel, tot astăzi sunt sărbătorite și Sânzienele.

Ia este una dintre cele mai reprezentative piese ale costumului popular românesc. Este realizată din materiale naturale și decorată cu broderii lucrate manual. De-a lungul timpului, a devenit un simbol al identității culturale și al patrimoniului tradițional al României. Ia este considerată mai mult decât o piesă de îmbrăcăminte. Ea reflectă tradițiile și identitatea culturală a diferitelor regiuni ale țării. Modelele, culorile și tehnicile de cusătură sunt unice și s-au transmis din generație în generație.

Ia, piesa vestimentară tradițională care își are originile în vechile comunități din România

Însă, care este originea acestei piese care face parte din portul tradițional românesc? Ia românească își are originile în vechile comunități de pe teritoriul țării. De-a lungul timpului, și-a păstrat identitatea, adaptându-se diferitelor epoci. Broderiile și motivele decorative au devenit simboluri cu semnificații transmise de la o generație la alta. Motivele de pe ie sunt inspirate din natură, forme geometrice și simboluri astrale. Ele transmit mesaje despre protecție, armonie și prosperitate. Fiecare regiune are modele și tehnici proprii, ceea ce face ca fiecare ie să fie unică și reprezentativă pentru identitatea locală.

Ziua Universală a Iei este sărbătorită pe 24 iunie

Ziua Universală a Iei, marcată pe 24 iunie, promovează tradițiile și patrimoniul cultural românesc. Evenimentul evidențiază meșteșugurile și creațiile artizanilor. În ultimii ani, sărbătoarea a fost celebrată și în numeroase țări, prin expoziții, ateliere și manifestări culturale dedicate iei românești. Prin acest mod, este menținută vie legătura cu rădăcinile culturale. Data celebrării a fost aleasă încă din anul 2013, iar inițiativa a aparținut Andreei Tănăsescu, fondatoarea comunității „La Blouse Roumaine”, notează Basilica.ro.

Oficial, Ziua Universală a Iei a fost recunoscută la nivel internațional în anul 2015, la Washington D.C. Inițiativa a aparținut comunității românești, cu sprijinul Ambasadei României. La momentul actual, este sărbătorită în peste 50 de țări și 300 de localități.

Legea a fost promulgată în România în 2022

Pe 31 mai 2022, Camera Deputaților a adoptat legea prin care 24 iunie a fost declarată oficial „Ziua Iei”. Proiectul fusese aprobat anterior de Senat, în septembrie 2021. Abia în anul 2022, pe 21 iunie, Klaus Iohannis, în timpul mandatului său de președinte al României, a semnat Decretul nr. 905/2022 privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 24 iunie ca „Ziua Iei”, care a devenit Legea nr. 184/2022.

„Cu prilejul Zilei Iei pot fi organizate activităţi culturale, sociale şi artistice şi pot fi difuzate, prin mijloace de informare în masă, materiale care vizează promovarea şi protejarea iei. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot acorda sprijin logistic şi pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a evenimentelor dedicate, în limita alocărilor bugetare aprobate. Unităţile de învăţământ, unităţile de cult, centrele comunitare, instituţiile culturale, precum şi reprezentanţele diplomatice ale României sunt invitate să participe la acţiuni de promovare a iei”, scria în proiectul de lege.

Sursă foto: Shutterstock – imaginile au rol ilustrativ