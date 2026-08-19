Invitat la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Sebastian Burduja a acuzat că acțiunile unor ONG-uri de mediu împotriva proiectului Neptun Deep și a altor proiecte energetice au întârziat dezvoltarea acestora și, implicit, au afectat independența energetică a României. El spune că nu toate ONG-urile au interese împotriva României, dar consideră că anumite organizații contestă în mod repetat proiectele energetice în instanță pentru că nu-și doresc o țară independentă energetic.

„Vă dau exemplul Neptun Deep, este preferatul meu. Greenpeace, organizație care, potrivit propriului raport, declară că 99,98% din fondurile Greenpeace România provin din afara României, fără să știm însă exact de la cine și de unde, ne-a dat în judecată și a încercat să suspende avizele pentru proiect. Organizația a invocat existența unor vestigii arheologice antice pe fundul Mării Negre, la peste 120 de kilometri în larg și la sute de metri adâncime. Vă dați seama că există o inerție și spun acest lucru tocmai pentru ca oamenii să înțeleagă: nu toate ONG-urile sunt împotriva intereselor României, unele chiar urmăresc binele țării. Dar nu putem să nu observăm că, în mod repetat, două-trei organizații de mediu ajung în instanță în diferite etape ale dezvoltării unui proiect. Vă spun direct: aceste acțiuni sunt în favoarea celor care nu își doresc o Românie independentă energetic”, a susținut Sebastian Burduja.

ExxonMobil și OMV Petrom, parteneri în Neptun Deep

Declarațiile lui Burduja readuc în atenție un proiect considerat esențial pentru independența energetică a României. Neptun Deep a trecut însă prin mai multe schimbări de-a lungul anilor, inclusiv retragerea ExxonMobil și intrarea Romgaz în proiect.

ExxonMobil și OMV Petrom au fost parteneri în proiectul Neptun Deep, fiecare companie deținea câte 50% din drepturile și obligațiile aferente perimetrului din Marea Neagră. Proiectul a rezultat în urma lucrărilor de explorare, iar în 2012, cele două companii au anunțat descoperirea unor resurse de gaze estimate la acel moment la aproximativ 42-84 de miliarde de metri cubi.

ExxonMobil a decis să iasă din proiect

În 2019, ExxonMobil a început procesul de retragere din proiect și a anunțat intenția de a-și vinde participația de 50% din Neptun Deep. Retragerea companiei a deschis calea pentru intrarea unui nou partener în proiect.

Abia în 2021, Romgaz a intrat în negocieri exclusive cu ExxonMobil pentru preluarea participației de 50% pe care compania americană o deținea în Neptun Deep. Negocierile au avut ca obiect achiziția companiei ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care deținea drepturile și obligațiile aferente participației ExxonMobil în proiect.

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Romgaz a preluat participația ExxonMobil

În 2022, Romgaz a finalizat tranzacția cu ExxonMobil. Valoarea achiziției a fost de 1,06 miliarde de dolari, cu posibilitatea unei ajustări pozitive de maximum 10 milioane de dolari și fără o limită pentru o eventuală ajustare negativă.

Începând cu 1 august 2022, Romgaz a devenit proprietarul integral al companiei care fusese deținută de ExxonMobil. Prin această tranzacție, Romgaz a preluat 50% din drepturile și obligațiile aferente proiectului Neptun Deep.

Romgaz și OMV Petrom au devenit parteneri în Neptun Deep

După finalizarea tranzacției, Romgaz și OMV Petrom au devenit parteneri egali în Neptun Deep, fiecare cu o participație de 50%. OMV Petrom a rămas operatorul proiectului, iar Romgaz a preluat rolul de partener al companiei austriece în dezvoltarea zăcământului din Marea Neagră.

Când vor veni primele gaze?

Calendarul oficial nu s-a schimbat. Primele gaze sunt estimate să ajungă în 2027. Neptun Deep ar urma să aducă aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze pe an. Rezervele recuperabile sunt estimate la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi.

Așadar, Viorica Dăncilă respinge acuzațiile potrivit cărora Guvernul pe care l-a condus ar fi determinat plecarea ExxonMobil din Neptun Deep. ExxonMobil și-a anunțat intenția de a vinde participația în 2019, iar în 2022 Romgaz a preluat-o.