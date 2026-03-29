Liderul PSD, Sorin Grindeanu spune că guvernarea lui Ilie Bolojan aduce mai mult cu un dosar de insolvenţă. Declaraţia a fost făcută la Brăila, după a treia întâlnire regională de consultare a partidului.

Grindeanu transmite, de la Brăila, că „guvernarea se face pentru oameni”, iar ceea ce au românii acum arată mai mult ca „un dosar de insolvenţă” a ţării.

„Guvernezi pentru oameni, guvernezi ca oamenii să trăiască mai bine. Guvernezi ca oamenii să ducă o viață mai bună, nu guvernezi pentru niște tabele în excel care arată mai mult ca un dosar de insolvență. De data asta, dosar de insolvență pentru țară. Nu așa se face o guvernare și dacă o guvernare merge în modul ăsta, trebuie să schimbi ceva”, a transmis Grindeanu, de la Brăila.

Alături de Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a fost şi prim-vicepreședintele PSD Bogdan Ivan, ministrul Energiei, și vicepreședintele PSD Francisk Chiriac, președintele CJ Brăila.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

