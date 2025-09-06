De teama disponibilizărilor anunțate de Ilie Bolojan, tot mai multe comune din Iași renunță la petrecerile consacrate

Comunele nu își mai sărbătoresc ziua. Astfel, cel puțin 9 dintre cele 93 din județ au ziua comunității pe 8 septembrie, însă numai primăria Tomești a găsit resurse să organizeze festivități așa cum a făcut în fiecare an, scrie Ziarul de Iași.

Lovite și ele de măsurile de austeritate impuse deja sau în pregătire la Guvernul Bolojan, multe comune din Iași au renunțat la manifestările anuale care aveau loc, de regulă, din mai până la începutul lui noiembrie. La Șipote, spre exemplu, sărbătoarea s-a ținut la finalul săptămânii trecute. Primarul Constantin Puiu a spus, pentru sursa citată, că toate cheltuielile au fost acoperite din sponsorizări.

Însă, pe de altă parte, comuna a fost inclusă în rândul celor care vor trebui să renunțe la angajați. Astfel, nouă persoane ar urma să–și piardă locul de muncă, dacă reforma administrativă va deveni lege în forma de acum. Cu toate acestea, primarul se întreabă cum anume ar putea să mai funcționeze primăria, dacă vor dispărea nouă posturi.

