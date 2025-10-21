Prima pagină » Actualitate » De unde s-au inspirat hoții. Jaful secolului de la Luvru a fost descris de un francez, într-o carte pentru copii, din 1961:”E suficient să agăţi o scară”

Luiza Dobrescu
21 oct. 2025
Planul furtului bijuteriilor din Muzeul Luvru din Paris a fost publicat în 1961 de către Georges Chaulet. Scriitorul francez descrie într-o carte pentru copii cum se poate intra în Luvru să furi un diamant fără să fi prins, în timp record. 

În Franţa, se spune că e mai uşor să furi bijuterii de la Luvru decât cosmetice de la Sephora. Gardienii din magazin te scanează pe toată perioada şederii şi îţi suflă în ceafă la orice pas, că nu ştii dacă miroase a parfum de la standuri sau de la paznic.

Nu la fel stau lucrurile în Luvru, în ciuda măsurilor de securitate aparent foarte bine puse la punct. Tot francezii spun că, uneori, să vii cu macaraua trece mai neobservat decât dacă vrei să intri discret în Luvru.

Nu se ştie acum dacă hoţii au citit cartea lui Chaulet, în copilărie, şi au vrut să se facă hoţi de diamante când vor creşte, cert este jaful secolului este aproape identic ca mod de operare cu acela din povestire.

Din planul descris Georges Chaulet în „Appelez Fantômette”, despre cum să furi un diamant din Galeria Apollo din Luvru, afli cât de uşor se poate intra şi ieşi din muzeu fără să fii măcar zărit:

„Ascultă-mă bine!  Fii atent! E suficient să agăţi o scară de perete, ca să ajungi la primul etaj. În definitiv, e vorba doar despre etaj. Apoi, spargi fereastra. Mergi 10 m, spargi vitrina cu o lovitură de ciocan şi gata! Pui mâna pe obiect. Dacă nu eşti reţinut de ceva, te asigur că vei pleca foarte repede de-acolo” , povesterşte autorul în cartea sa pentru copii.

Fantômette este un personaj fictiv francez creat de Georges Chaulet în 1961. O supereroină adolescentă  luptă împotriva crimei, adesea în orașul fictiv Framboisy sau în metropola internațională Furtive-Ville, așa cum este descrisă în serialul animat din 1999.

Vinerea trecută, nişte hoţi deghizaţi în paznici au intrat în Muzeul Luvru şi au furat bijuteriile lui Napoleon, expuse în Galeria Apollo. În ciuda măsurilor de securitate, a fost nevoie de doar 7 minute ca aceştia să fure preţioasele bijuterii şi să dispară.

