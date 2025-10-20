Scandal în Franța: Curtea de Conturi dezvăluie PROBLEME serioase cu securitatea Muzeului Luvru. Mona Lisa și o treime din muzeu nu sunt protejate

Un raport preliminar al Curții de Conturi din Franța, pe care presa din Hexagon a putut să-l consulte parțial, dezvăluie deficiențe în securitatea Muzeului Luvru, instituție care a fost ținta unui jaf de proporții duminică.

Cei patru suspecți, care au furat mai multe bijuterii de patrimoniu, au folosit un motostivuitor în plină zi pentru a comite acest furt, ei fiind în acest moment în libertate.

Potrivit Franceinfo, ocumentul, a cărui versiune completă urmează să fie publicată la începutul lunii noiembrie, indică întârzieri „considerabile” și „persistente” în aducerea la standarde a instalațiilor tehnice ale celui mai vizitat muzeu din lume. În sectorul Denon, unde se află Galeria Apollon, care a fost jefuită, dar și Mona Lisa , o treime din săli nu au camere de supraveghere. În sectorul Richelieu, trei sferturi din săli nu au echipamente de supraveghere video.

Conducerea face promisiuni

În cinci ani, în muzeu au fost instalate doar 138 de camere de supraveghere suplimentare. Puțin peste o treime din săli au cel puțin o cameră, notează Curtea de Conturi, care deplânge, de asemenea, lipsa de voință din partea conducerii muzeului. În ciuda unui buget anual de funcționare de 323 de milioane de euro, „sumele angajate sunt mici în comparație cu nevoile estimate ”, subliniază aceasta, invocând „o tendință de a face din lansarea lucrărilor o variabilă de ajustare bugetară”.

Confruntat cu criticile aduse sistemului de securitate de la Luvru, președintele instituției a dat asigurări că „proiectul Luvru Nouvelle Renaissance, lansat în ianuarie, prevede o consolidare a securității. Acesta va garanta conservarea și protejarea a ceea ce constituie memoria și cultura noastră”.

Jaf de proporții la Luvru

Duminică, Muzeul Luvru din Paris, cel mai vizitat din lume, a fost ținta unui jaf considerat „jaful secolului”. Potrivit presei franceze, hoții au furat nouă bijuterii, presupus din colecția legată de Napoleon și Josephine. Printre ele se numără diademe, broșe și coliere.

Mai mulți infractori au furat duminică dimineață bijuterii expuse la Muzeul Luvru din Paris, înainte de a fugi. Infractorii, complet mascați, au avut acces în clădirea de pe cheiul Senei, unde se desfășurau lucrări de construcție. Au folosit un lift de marfă pentru a accesa direct încăperea vizată, din Galeria Apollo.

Sursa foto: Profimedia