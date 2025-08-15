De Ziua Marinei, Sorin Grindeanu transmite că „Toți cei care își dedică viața mării și navigației au tot respectul și recunoștința noastră”

„Toți cei care își dedică viața mării și navigației au tot respectul și recunoștința noastră”, transmite liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, cu ocazia Zilei Marinei, care se celebrează în fiecare an pe 15 august, de Sfânta Maria.

De Ziua Marinei, Forțele Navale din România au pregătit un amplu program dedicat celor 165 de ani de la înființarea acestei arme. Festivitățile au avut loc la Constanța, în prezența a peste 3.500 de militari români și străini și cu ajutorul demonstrațiilor puse în scenă cu cele 28 de nave, 25 de ambarcațiuni rapide și 20 de aeronave.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de felicitare către marinarii români, la ceas aniversar.

„Ziua Marinei Române este un moment dedicat celor care își poartă viața pe valurile mării și apără cu devotament apele țării. Marinarii sunt un simbol al curajului, disciplinei și profesionalismului! Toți cei care își dedică viața mării și navigației au tot respectul și recunoștința noastră. La mulți ani, România! La mulți ani, marinari!”

