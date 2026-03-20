Decizie extremă a unui milionar: Și-a golit conturile și a ajuns pe stradă ca să demonstreze că poate face 1.000.000 de dolari de la 0. Cât a rezistat

Un milionar a luat decizia radicală de a-și goli conturile, apoi și-a părăsit casa și a ales să trăiască fără nimic, pe stradă. În acest fel, voia să demonstreze că poți ajunge din nou la un milion de dolari de la zero, în doar un an, dacă ai mentalitatea potrivită. Însă, după 10 luni, a fost nevoit să se oprească. Povestea sa, relatată de publicația Blic.rs, demonstrează că un astfel de experiment se poate transforma într-o lecție dură despre limitele reale ale oamenilor.

Astfel, în anul 2020, antreprenorul Michael Black a luat această decizie extremă, experiment pe care l-a numit „revenirea milionarului” și voia să arate că succesul nu depinde de bani, ci de mentalitate. A vrut, astfel, să demonstreze că oricine se poate ridica din nou, chiar și de la zero absolut.

„Am cunoscut oameni care au pierdut totul în pandemie și au intrat în depresie”, a explicat el, potrivit sursei citate.

Dar, deși a pornit foarte încrezător, realitatea a fost alta și l-a lovit imediat. Fără bani și fără adăpost, a ajuns să depindă de ajutorul altora. La un moment dat, un străin i-a permis să doarmă într-o rulotă, iar de acolo a început să caute diverse oportunități.

A început prin a lua mobilă gratuită de pe internet, pe care apoi o revindea pentru sume mici și, astfel a reușit să strângă niște bani, încet… dar sigur. Iar după cinci zile a reușit să-și cumpere un laptop. După alte două săptămâni, avea deja un spațiu de lucru și totul părea că merge în direcția dorită.

Doar că, la patru luni de la începutul acestui experiment, tatăl său a fost diagnosticat cu cancer de colon în stadiu avansat, în timp ce el încerca să supraviețuiască fără bani și să construiască un business de la zero, sub o presiunea uriașă.

Mai mult, în același timp, și sănătatea lui a luat-o în jos, fiind diagnosticat cu două boli autoimune, care îi provocau oboseală extremă și dureri puternice. Astfel, după 10 luni, cu două luni înainte să încheie anul pe care și-l pusese la dispoziție, a luat decizia să oprească experimentul.

„Am decis oficial să termin proiectul mai devreme. Chiar dacă doare, știu că este decizia corectă”, le-a spus el urmăritorilor săi din mediul virtual.

Nu a ajuns la milionul de dolari, dar nici nu a plecat de la zero fără nimic. În 10 luni, a reușit să câștige aproximativ 64.000 de dolari.

Experimentul nu a demonstrat exact ce voia el inițial, dar măcar a vrut să arate că ambiția și munca sunt suficiente pentru a reuși. Totuși, finalul i-a schimbat complet perspectiva: „Sănătatea și familia sunt pe primul loc”.

Autorul mai recomandă:

O femeie trăiește din ajutor social, după ce inteligența artificială i-a înlocuit jobul. Meseria sa este aproape dispărută

Un miliardar a cumpărat o fermă de patru ori mai mare decât New York-ul