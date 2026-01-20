Un miliardar a cumpărat o fermă de patru ori mai mare decât New York-ul

Cumpărătorul misterios al unei ferme din Wyoming, de patru ori mai mare decât New York-ul și mai mare decât statul Rhode Island, este un director executiv și politician local, care deține deja un milion de acri de pământ.

Christopher Robinson, CEO-ul Ensign Group L.C., a cumpărat fermele uriașe Pathfinder, cu suprafață totală de 916.000 acri, în numele companiei imobiliare și a încheiat afacerea în data de 14 ianuarie, scrie nypost.com.

Robinson a achiziționat terenul pentru o sumă neprecizată, la doar patru ani după ce a cumpărat Stone Ranch, o fermă învecinată.

Uriașa proprietate, care se întinde pe 1.431 mile pătrate (3.706 kmp), a fost listată în vara anului trecut de Scott Williams, brokerul Swan Land Company, pentru suma de 79,5 milioane de dolari. În comparație, New York se întinde pe 300,4 mile pătrate, iar Rhode Island ocupă 1.033,9 mile pătrate.

Fermele Pathfinder se întind de-a lungul a patru comitate din Munții Stâncoși și ocupă peste 1% din suprafața „Statului crescătorilor de vite”.

Miliardarul, care locuiește în Park City, Utah, folosește ferma mai mică pentru a uni proprietățile Fermelor Pathfinder și vrea să crească animale în mod sustenabil.

„Așadar, le aducem la un loc, asta ne dorim, suntem administratori”, a spus Robinson. „Nu suntem moșieri, în sensul general. O să ne creștem efectivele de animale, pe ele, în decursul timpului”.

Robinson plănuiește ca numărul de animale de la fermă să fie suficient, pentru a nu mai cumpăra din afara acesteia.

Terenul ar avea o capacitate de 90.444 capete de animale pe lună. Compania Ensign Group, condusă de Robinson și frații săi, Alexander și Victoria Robinson, a cumpărat peste un milion de acri de terenuri private și publice, în Utah, Idaho și Wyoming, sub egida Ensign Ranches.

Înainte de achiziția majoră, portofoliul Robinson și Freed ocupa locul 31 în Top 100 Landowner List, întocmimt de publicația Land Report.

Pathfinder Ranches ar putea duce portofoliul grupului la peste 470.000 acri, care ar asigura o urcare de 10 locuri în clasament și l-ar depăși pe miliardarul Jeff Bezos de la Amazon, care deține 462.000 acri, transmite KPCW.

„Iubim pământul și apa. Credem că este o investiție bună pe termen lung și ne plac oportunitățile care ne permit să devenim gardieni ai unei bucăți din creația Domnului”, a mai declarat Robinson.

Cine este Christopher Robinson

Robinson, absolvent al Universității din Utah, este unul dintre cei cinci membri ai Summit County Council, funcție pe care o ocupă încă de la alegerea sa, în 2008.

Are experiență vastă în producția agricolă, guvernare locală, dezvoltarea mineralelor și a altor resurse, terenuri publice, energie regenerabilă și eforturile de conservare.

În decembrie 2025, Robinson a anunțat că nu va mai candida la un loc în Consiliu. Mai mult, Robinson se află în consiliul de administrație al câtorva grupuri care militează pentru conservarea pământului, din Utah.

Proprietatea nou-cumpărată este și „casa” unui adevărat ecosistem de animale sălbatice, precum antilopa, antilocapra americană, cerbul și elanul.

„De aceea ne specializăm în tranzacții complicate de terenuri vaste”, a mai spus brokerul Scott Williams, pentru publicația Cowboy State Daily. „Frumusețea constă în faptul că acești cumpărători sunt și excelenți fermieri, dar și administratori conservatori. Este un plan care va avea nevoie de ceva timp pentru a se concretiza”, a încheiat Robinson.

Sursa foto: Summit County Utah / SwanLandCompany/Youtube / Envato (ilustrativ)

