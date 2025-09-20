Prima pagină » Actualitate » Decizie importantă: Comisia de vaccinare din Statele Unite nu mai recomandă vaccinul anti-COVID adulților

Decizie importantă: Comisia de vaccinare din Statele Unite nu mai recomandă vaccinul anti-COVID adulților

20 sept. 2025, 13:24, Actualitate
Decizie importantă: Comisia de vaccinare din Statele Unite nu mai recomandă vaccinul anti-COVID adulților
Decizie importantă: Comisia de vaccinare din Statele Unite nu mai recomandă vaccinul anti-Covid adulților / Sursa FOTO: Shutterstock

Un important comitet consultativ pentru vaccinare din SUA a decis să nu mai recomande adulților vaccinarea împotriva Covid-19. Până în prezent, vaccinul anti-Covid fusese aprobat oficial pentru locuitorii Statelor Unite de la pandemie încoace.

Comitetul consultativ pentru practici de imunizare (ACIP) a votat, cu o majoritate restrânsă, împotriva recomandării prescrierii vaccinului anti-Covid.

Robert F. Kennedy Jr, decizii importante

În două zile de întâlniri, ACIP și-a modificat recomandările privind vaccinul combinat împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei și varicelei (MMRV) și a amânat planurile de vot privind vaccinul împotriva hepatitei B.

Secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., un sceptic în privința vaccinurilor, i-a concediat pe toți cei 17 membri ai comitetului în luna iunie și le-a ales personal succesorii.

Vineri, grupul de experți a dezbătut vaccinul împotriva Covid-19, care a fost în ultimii ani o recomandare de rutină, la fel ca vaccinul antigripal anual.

ACIP a votat pentru abandonarea recomandării vaccinului, inclusiv pentru populațiile cu risc ridicat, cum ar fi persoanele cu vârsta peste 65 de ani. În schimb, a decis că adulții pot lua propriile decizii după ce au discutat cu un profesionist din domeniul medical.

În luna mai, guvernul federal al SUA a încetat să mai recomande vaccinurile împotriva Covid-19 pentru femeile însărcinate și copiii sănătoși.

Un interesant schimb de replici a avut loc vineri. Dr. Robert Malone, cunoscut medic infecționist și apropiat al secretarului Sănătății, Robert Kennedy, a susținut că nu există dovezi că vaccinul anti-Covid a prevenit infecțiile grave. În schimb, dr. Cody Meissner, ex-membru al comisiei de vaccinuri a Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA), a susținut că există date „destul de bine definite” care arată că vaccinul protejează împotriva infecțiilor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Întărirea sistemului imunitar la copii în sezonul rece. Cei mai importanți aliați în lupta cu virozele și infecțiile

Avertisment îngrijorător: România, expusă riscului de reapariție a unei boli rare

George Simion spulberă politicile progresiste: „Pozițiile mele de pe baricadele civice sunt aceleași”

Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
Cancan.ro
Anda Adam, umilită după participarea la Asia Express. A fost taxată aspru: 'Este așa o
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii
Cancan.ro
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Tragedie pe munte! O persoană a murit și alte trei au suferit răni grave în ultimele 24 de ore
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Capital.ro
Paradisul în care Elena Udrea s-a ascuns. Locul unde milionarii lumii fug de lege și de ochii curioși
Evz.ro
Diferențe între cardurile de debit și cele de credit. Cum ar trebui folosite și ce riscuri pot ascunde
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
RadioImpuls
Trotinetele electrice de închiriat, interzise în Piatra Neamț după ce un băiat de 15 ani a murit în urma unui accident! Când intră în vigoare măsura?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Artemisia Gentileschi, pictorița feministă care l-a întrecut pe Caravaggio
HOROSCOP Patru zodii, sub semnul NOROCULUI, în septembrie 2025. Toate dorințele să vor împlini
13:59
Patru zodii, sub semnul NOROCULUI, în septembrie 2025. Toate dorințele să vor împlini
EXTERNE Rusia contestă acuzațiile privind ÎNCĂLCAREA spațiului aerian estonian: Zborul efectuat a fost în conformitate cu regulamentele internaționale
13:51
Rusia contestă acuzațiile privind ÎNCĂLCAREA spațiului aerian estonian: Zborul efectuat a fost în conformitate cu regulamentele internaționale
ULTIMA ORĂ Haos pe mai multe aeroporturi din Europa. Traficul aerian, PARALIZAT din cauza unui atac cibernetic major / Care este situația pe Otopeni
12:41
Haos pe mai multe aeroporturi din Europa. Traficul aerian, PARALIZAT din cauza unui atac cibernetic major / Care este situația pe Otopeni
ACTUALITATE ZILELE BUCUREȘTILOR 2025. Paradă, bătaie cu flori, spectacole și un raliu în Capitală/Programul evenimentelor din weekend-ul 20-21 septembrie
12:19
ZILELE BUCUREȘTILOR 2025. Paradă, bătaie cu flori, spectacole și un raliu în Capitală/Programul evenimentelor din weekend-ul 20-21 septembrie
POLITICĂ Dominic Fritz trasează prioritățile politicii externe a României. Anunță imperativ instituire de noi sancțiuni împotriva Rusiei, convenite cu Oana Țoiu
12:16
Dominic Fritz trasează prioritățile politicii externe a României. Anunță imperativ instituire de noi sancțiuni împotriva Rusiei, convenite cu Oana Țoiu
ACTUALITATE Transfăgărășan la 51 de ani. CNAIR vrea să modernizeze cel mai spectaculos drum din România, cu parcări sau zone de tip „viewpoint”
12:13
Transfăgărășan la 51 de ani. CNAIR vrea să modernizeze cel mai spectaculos drum din România, cu parcări sau zone de tip „viewpoint”