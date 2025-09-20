Un important comitet consultativ pentru vaccinare din SUA a decis să nu mai recomande adulților vaccinarea împotriva Covid-19. Până în prezent, vaccinul anti-Covid fusese aprobat oficial pentru locuitorii Statelor Unite de la pandemie încoace.

Comitetul consultativ pentru practici de imunizare (ACIP) a votat, cu o majoritate restrânsă, împotriva recomandării prescrierii vaccinului anti-Covid.

Robert F. Kennedy Jr, decizii importante

În două zile de întâlniri, ACIP și-a modificat recomandările privind vaccinul combinat împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei și varicelei (MMRV) și a amânat planurile de vot privind vaccinul împotriva hepatitei B.

Secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., un sceptic în privința vaccinurilor, i-a concediat pe toți cei 17 membri ai comitetului în luna iunie și le-a ales personal succesorii.

Vineri, grupul de experți a dezbătut vaccinul împotriva Covid-19, care a fost în ultimii ani o recomandare de rutină, la fel ca vaccinul antigripal anual.

ACIP a votat pentru abandonarea recomandării vaccinului, inclusiv pentru populațiile cu risc ridicat, cum ar fi persoanele cu vârsta peste 65 de ani. În schimb, a decis că adulții pot lua propriile decizii după ce au discutat cu un profesionist din domeniul medical.

În luna mai, guvernul federal al SUA a încetat să mai recomande vaccinurile împotriva Covid-19 pentru femeile însărcinate și copiii sănătoși.

Un interesant schimb de replici a avut loc vineri. Dr. Robert Malone, cunoscut medic infecționist și apropiat al secretarului Sănătății, Robert Kennedy, a susținut că nu există dovezi că vaccinul anti-Covid a prevenit infecțiile grave. În schimb, dr. Cody Meissner, ex-membru al comisiei de vaccinuri a Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA), a susținut că există date „destul de bine definite” care arată că vaccinul protejează împotriva infecțiilor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Întărirea sistemului imunitar la copii în sezonul rece. Cei mai importanți aliați în lupta cu virozele și infecțiile

Avertisment îngrijorător: România, expusă riscului de reapariție a unei boli rare

George Simion spulberă politicile progresiste: „Pozițiile mele de pe baricadele civice sunt aceleași”