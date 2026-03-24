Decizie surpriză în Scoția: Românca bănuită de spionaj la o bază nucleară scapă de acuzații

Procurorii din Scoția au decis să nu înceapă, în acest moment, nicio procedură penală împotriva româncei care a fost arestată săptămâna trecută. Aceasta fusese reținută sub suspiciunea că a încercat să pătrundă într-o bază militară de importanță strategică, unde Marea Britanie își adăpostește flota de submarine nucleare. Deși a fost eliberată, autoritățile precizează că ancheta rămâne deschisă și poate fi reluată oricând dacă apar dovezi noi.

Alături de românca în vârstă de 31 de ani a fost arestat și un bărbat iranian, în vârstă de 34 de ani. Incidentul a avut loc la baza navală HM Clyde, un punct esențial pentru securitatea britanică. Cei doi au fost reținuți joi, iar poliția a descris inițial fapta lor ca pe o tentativă de pătrundere neautorizată într-un perimetru militar strict protejat. În prezent, și bărbatul a fost pus în libertate, însă cazul său rămâne sub monitorizarea atentă a procurorilor.

Acest incident a provocat o alertă majoră, mai ales că are loc într-un context internațional extrem de tensionat. Arestările s-au produs la doar trei săptămâni de la izbucnirea conflictului dintre SUA, Israel și Iran. Deși Marea Britanie nu a luat parte direct la atacurile asupra Iranului, forțele sale armate au intervenit recent pentru a doborî rachete și drone iraniene în regiunea Golfului.

Baza navala vizată este de o importanță critică, deoarece găzduiește atât submarinele de atac, cât și pe cele dotate cu rachete nucleare ale țării.

