Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul pentru nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de premier

Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul privind desemnarea lui Luca-Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, a anunțat Administrația Prezidențială. Acesta are la dispoziţie zece zile să pregătească Programul de guvernare şi lista cu miniştri pentru a fi depuse în Parlament. Cele zece zile se împlinesc joi, 15 octombrie.

„Se desemnează domnul Luca-Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern, potrivit articolului 103 alineat 2 din Constituția României, republicată” – se arată în decretul semnat de președintele Nicușor Dan și publicat în Monitorul Oficial.

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Luca Niculescu a fost desemnat, luni, de șeful statului, după consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare de la Palatul Cotroceni. Este cea de-a patra nominalizare pentru funcția de premier făcută de Nicușor Dan.

După desemnare, Luca Niculescu are la dispoziție zece zile pentru a-și forma echipa guvernamentală și pentru a se prezenta în Parlament în vederea obținerii votului de învestitură.

Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan

Luca Niculescu este diplomat și ocupă funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Din 2022, el este și coordonator național al procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Între 2016 și 2022, Niculescu a fost ambasador al României în Franța, Monaco și Andorra. Înainte de cariera diplomatică, a lucrat timp de mai mulți ani ca jurnalist.

În 2023, a primit Legiunea de Onoare în grad de Comandor, conferită de președintele Republicii Franceze. A fost decorat, de asemenea, cu Ordinul Artelor și Literelor în grad de Comandor și cu Crucea Regală a României.

Nicușor Dan a motivat alegerea lui Luca Niculescu prin faptul că acesta ar avea cele mai mari șanse să obțină o majoritate parlamentară și a subliniat necesitatea formării rapide a unui Guvern, în contextul prelungirii incertitudinii politice.