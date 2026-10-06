Politico: Luca Niculescu, al patrulea premier desemnat în cinci luni. Scoaterea României din criza politică, misiunea dificilă primită de diplomat

România ajunge din nou subiect de dezbateri în presa europeană. Desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier este văzută de publicația Politico drept o nouă încercare de a încheia criza politică începută în urmă cu cinci luni. Diplomatul trebuie să construiască în doar zece zile o majoritate capabilă să-i învestească Guvernul.

Desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru a ajuns în atenția presei europene. Politico prezintă alegerea făcută de președintele Nicușor Dan drept o nouă încercare de a scoate România dintr-un blocaj politic care durează de cinci luni și care începe să pună presiune asupra stabilității economice.

Jurnaliștii străini subliniază că misiunea celui de-al patrulea candidat desemnat pentru conducerea Guvernului va fi una dificilă, după ce PSD și AUR generat actuala criză politică, prăbușind Guvernul Bolojan în luna mai, fără să vină cu vreo soluție de guvernare în schimb.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni seară pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator al procesului de aderare a României la OCDE, după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni.

Misiunea sa începe însă într-un Parlament profund fragmentat. Niculescu are la dispoziție zece zile pentru a propune lista miniștrilor și programul de guvernare și pentru a obține votul necesar învestirii, după ce ultimele două propuneri anterioare ale președintelui au fost respinse de Parlament, iar prima variantă a Guvernului Tomac nici nu a mai ajuns la vot.

După aceste eșecuri în lanț de formare a unei majorități, presiunile pentru organizarea alegerilor anticipate au crescut, în special din partea formațiunilor de opoziție, la care s-au raliat și USR, dar și PNL.

Nicușor Dan: „Prelungirea incertitudinii va avea efecte asupra vieții românilor”

Președintele și-a justificat alegerea prin experiența diplomatică a lui Niculescu și prin capacitatea acestuia de a negocia între poziții politice diferite.

„Propunerea mea pentru funcția de prim-ministru este Luca Niculescu, un om care, în calitate de diplomat, știe să armonizeze poziții diferite”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a avertizat că România are nevoie rapid de un Executiv cu puteri depline, atât pentru funcționarea instituțiilor, cât și pentru pregătirea bugetului pe anul viitor.

„Este necesar ca România să aibă un guvern cât mai curând posibil, deoarece există instituții care necesită redresare și este nevoie de un buget pentru anul viitor. Prelungirea incertitudinii va avea efecte asupra vieții românilor”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a invocat inclusiv efectele crizei politice asupra cursului de schimb, dobânzilor și investițiilor.

Nicușor Dan se confruntă în același timp cu presiuni pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea unor alegeri anticipate. Președintele nu a susținut până acum această soluție, deși condițiile constituționale au fost îndeplinite și continuă se mizeze pe formarea unei majorități în actuala configurație parlamentară.

George Simion, care nu a participat la consultările de luni de la Cotroceni și și-a reiterat deja poziția pentru alegeri anticipate. Formațiunea AUR a anunțat ulterior că nu va acorda voturi unui Cabinet condus de Luca Niculescu.

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a scris George Simion pe Facebook.

Președintele a precizat că viitorul Executiv trebuie să păstreze orientarea occidentală a României și să respecte angajamentele internaționale și obiectivele financiare asumate de stat.

„Am garanția că un guvern condus de Luca Niculescu va menține orientarea prooccidentală a României și va respecta țintele financiare, precum și toate angajamentele asumate de România”, a declarat Nicușor Dan.

Niculescu începe negocierile pentru majoritatea din Parlament

Luca Niculescu vine la Palatul Victoria după o lungă carieră diplomatică. A fost ambasador al României în Franța, iar în ultimii patru ani a coordonat procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Experiența sa în negocierile pentru aderarea la OCDE este unul dintre argumentele invocate de președinte pentru desemnare, în condițiile în care principala provocare imediată a premierului desemnat va fi tocmai negocierea unei majorități parlamentare.

Nicușor Dan i-a oferit libertatea de a decide dacă viitorul Cabinet va avea o structură politică sau va fi construit în jurul unei formule tehnocrate. Niculescu a recunoscut, la rândul său, că România traversează o perioadă prelungită de incertitudine și a indicat formarea unei majorități drept prima sa prioritate.

„Prima misiune va fi aceea de a construi o majoritate parlamentară care să voteze pentru un guvern profund ancorat în orientarea europeană și euro-atlantică a României. Voi purta discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist”, a declarat Luca Niculescu, premierul desemnat.

Negocierile pornesc într-un context dificil. AUR și S.O.S. România au anunțat deja că nu vor susține Cabinetul, în timp ce PSD, PNL și USR și-au condiționat poziția de programul de guvernare, componența echipei ministeriale și formula politică pe care se va baza viitorul Executiv.