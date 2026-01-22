Delcy Rodriguez, președintele interimar al Venezuelei, merge la Casa Albă. Ce vrea să facă Donald Trump

Delcy Rodriguez, ex-vicepreședinte în timpul lui Nicolas Maduro și actual președinte interimar al Venezuelei, merge la Casa Albă, la invitația Statelor Unite. Reamintim că, pe 3 ianuarie, într-o lovitură-fulger executată de americani, Maduro a fost capturat și adus în lanțuri la New York, iar Rodriguez a preluat, temporar, puterea la Caracas.

Un reprezentant al Casei Albe al Casei Albe a declarat pentru AFP că Delcy Rodriguez îl va vizita pe Trump, dar nu a precizat o dată anume pentru această întrevedere.

Delcy Rodriguez: „Suntem într-un proces de dialog”

Într-un dialog cu oficiali locali de la Caracas, Delcy Rodriguez a vorbit la scurt timp după apariția dezvăluirilor din presă. Ea a precizat următoarele: „Suntem într-un proces de dialog, de colaborare cu Statele Unite, fără nicio teamă, pentru a confrunta diferendele, dificultățile, atât pe cele mai sensibile, cât și pe cele mai puțin sensibile, și pentru a le aborda prin diplomație”.

Dacă merge la Washington, Rodriguez ar fi primul lider venezuelean care vizitează Statele Unite în mai bine de un sfert de secol. Prezența președinților anteriori la reuniunile Organizației Națiunilor Unite, de la New York, nu se pune. Ultimul șef de stat venezuelean care a călătorit în Statele Unite pentru o întâlnire oficială cu un președinte american a fost Carlos Andres Perez, care în 1990 s-a întâlnit cu George H.W. Bush.

Invitația primită de Rodriguez demonstrează încă o dată că Donald Trump intenționează să adopte o strategie pragmatică în relația cu Venezuela, fără a-și ascunde interesul pentru petrolul acestei țări, remarcă sursa citată.

Totuși, liderul de la Casa Albă pare a dori să-și păstreze opțiunile deschise, după cum remarcă și France 24. Marți, de exemplu, el și-a exprimat dorința de a o implica pe lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, în guvernarea țării.

Rodriguez conduce sub amenințarea armelor

Învestită pe 5 ianuarie, la două zile după capturarea spectaculoasă a lui Nicolas Maduro de către forțele americane, Delcy Rodriguez pare să facă numeroase concesii sub presiunea Statelor Unite. De altfel, Donald Trump nu a ezitat să o amenințe cu un alt atac dacă nu răspunde pozitiv cerințelor sale.

Dat fiind contextul, ea a semnat acorduri petroliere, a promis eliberarea prizonierilor politici, l-a înlăturat din pozițiile de putere pe Alex Saab, considerat un fidel al lui Maduro, și a promis reforme legislative pentru facilitarea investițiilor.

De asemenea, au fost reluate zborurile de expulzare a migranților din Statele Unite către Venezuela.

Miercuri, 21 ianuarie, Rodriguez a numit 12 noi comandanți militari regionali, după ce l-a plasat, deja, pe un fost șef al serviciului de informații (Sebin) în fruntea gărzii sale prezidențiale și a contraspionajului.

