Delegaţia Azerbadjanului, la Ministerul Justiţiei: „A exprimat sprijinul României pentru menținerea unui climat stabil în Sudul Caucazului”

Ministrul Radu Marinescu și Procurorul General al Republicii Azerbaidjan, Kamran Aliyev au avut luni o întrevedere la Ministerul Justiţiei. Cei doi oficiali „au convenit să valorifice instrumentele deja existente, inclusiv Memorandumul de Înțelegere semnat în 2024.”

În domeniul cooperării juridice, a fost evidențiat interesul pentru schimburi de experiență și bune practici între instituțiile celor două state, programe de formare profesională în sectorul juridic şi colaborare în combaterea criminalității transfrontaliere, inclusiv trafic de persoane, droguri, spălare de bani și criminalitate informatică.

Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a exprimat sprijinul României pentru o agendă constructivă între Azerbaidjan și Uniunea Europeană , precum și pentru menținerea unui climat stabil în Sudul Caucazului, esențial pentru investiții și securitate regională .

Procurorul General al României, „ghid” în Parlamentul României pentru delegaţia oficială a Azerbadjanului

Procurorul General al României, Alex Florenţa a fost şi „ghid” în Parlamentul României pentru delegaţia oficială a Azerbaidjanului.

Oficialii azeri au părut foarte interesaţi şi impresionaţi de clădirea emblematică a românilor ale cărei holuri sunt flancate de coloane imense, tablouri, statui şi candelabre impresionante.

