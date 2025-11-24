Prima pagină » Actualitate » Delegaţia Azerbadjanului, la Ministerul Justiţiei: „A exprimat sprijinul României pentru menținerea unui climat stabil în Sudul Caucazului”

Delegaţia Azerbadjanului, la Ministerul Justiţiei: „A exprimat sprijinul României pentru menținerea unui climat stabil în Sudul Caucazului”

Luiza Dobrescu
24 nov. 2025, 13:45, Actualitate
Galerie Foto 5

Ministrul Radu Marinescu și Procurorul General al Republicii Azerbaidjan, Kamran Aliyev au avut luni o întrevedere la Ministerul Justiţiei. Cei doi oficiali „au convenit să valorifice instrumentele deja existente, inclusiv Memorandumul de Înțelegere semnat în 2024.”

Vezi galeria foto
5 poze

În domeniul cooperării juridice, a fost evidențiat interesul pentru schimburi de experiență și bune practici între instituțiile celor două state, programe de formare profesională în sectorul juridic şi colaborare în combaterea criminalității transfrontaliere, inclusiv trafic de persoane, droguri, spălare de bani și criminalitate informatică.

Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a exprimat sprijinul României pentru o agendă constructivă între Azerbaidjan și Uniunea Europeană , precum și pentru menținerea unui climat stabil în Sudul Caucazului, esențial pentru investiții și securitate regională .

Procurorul General al României, „ghid” în Parlamentul României pentru delegaţia oficială a Azerbadjanului

Procurorul General al României, Alex Florenţa a fost şi „ghid” în Parlamentul României pentru delegaţia oficială a Azerbaidjanului.

Oficialii azeri au părut foarte interesaţi şi impresionaţi de clădirea emblematică a românilor ale cărei holuri sunt flancate de coloane imense, tablouri, statui şi candelabre impresionante.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Horațiu Potra, primele declarații la aducerea în România: „Pe președintele Georgescu îl susțin”

După Procurorul General, și șeful Poliției Române anunță măsuri dure în cazul crimei din Teleorman. 14 polițiști vor fi supuși cercetării prealabile

Citește și

FLASH NEWS Cum a răspuns Oana Gheorghiu la întrebarea Gândul despre ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat
14:15
Cum a răspuns Oana Gheorghiu la întrebarea Gândul despre ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat
VIDEO Coaliţia bate pasul pe loc în privinţa proiectului de lege despre cumulul pensie-salariu. Florin Manole: „Se referă la pensiile necontributive”
14:10
Coaliţia bate pasul pe loc în privinţa proiectului de lege despre cumulul pensie-salariu. Florin Manole: „Se referă la pensiile necontributive”
CONTROVERSĂ Majorarea TVA, un eșec al Guvernului Bolojan? Victor Ponta: „Când am scăzut TVA-ul în 2014 – 2015, am avut încasări mai mari la buget. Lecția era simplă și clară!”
14:08
Majorarea TVA, un eșec al Guvernului Bolojan? Victor Ponta: „Când am scăzut TVA-ul în 2014 – 2015, am avut încasări mai mari la buget. Lecția era simplă și clară!”
SPORT Un refugiat ucrainean intră în istorie: primul sportiv din țara sa care a devenit campion la SUMO în Japonia
13:59
Un refugiat ucrainean intră în istorie: primul sportiv din țara sa care a devenit campion la SUMO în Japonia
LIVE UPDATE 🚨 Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță un proiect de reformare a 10 companii de stat: „Vom începe cu acest lot și nu ne vom opri. Urmează cele locale”
13:39
🚨 Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță un proiect de reformare a 10 companii de stat: „Vom începe cu acest lot și nu ne vom opri. Urmează cele locale”
Mediafax
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Vezi prognoza pe următoarele două săptămâni
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Cancan.ro
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze”
Mediafax
Doi români au fugit pe pistă la Köln ca să oprească un avion Wizz Air
Click
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
Digi24
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Bunătatea poate veni de unde nu te aștepți. Cum poți schimba ziua cuiva fără să știi?
EXTERNE Rețea de propagandiști străini pe X. Elon Musk dezvăluie că o mare parte din conturile „patrioților” MAGA sunt administrate din afara Americii
14:00
Rețea de propagandiști străini pe X. Elon Musk dezvăluie că o mare parte din conturile „patrioților” MAGA sunt administrate din afara Americii
ULTIMA ORĂ Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Pensionarii speciali sunt iertați din nou și rămân cu pensia de lux
13:46
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Pensionarii speciali sunt iertați din nou și rămân cu pensia de lux
CULTURĂ Biblioteca din Beijing, raiul iubitorilor de carte. Cea mai mare sală de lectură din lume oferă vizitatorilor o experiență unică, în mijlocul unei păduri, datorită designului inspirat de frunzele de ginkgo, „arborele pagodelor”
13:40
Biblioteca din Beijing, raiul iubitorilor de carte. Cea mai mare sală de lectură din lume oferă vizitatorilor o experiență unică, în mijlocul unei păduri, datorită designului inspirat de frunzele de ginkgo, „arborele pagodelor”
ECONOMIE Selly anunță că stațiunea de 50 de milioane de euro va fi gata în iulie anul viitor. „Nibiru își propune să ofere o experiență superioară românilor”
13:33
Selly anunță că stațiunea de 50 de milioane de euro va fi gata în iulie anul viitor. „Nibiru își propune să ofere o experiență superioară românilor”
CONTROVERSĂ Fostul șef al spionajului românesc, neiertător cu noile planuri ale Guvernului Bolojan, de a tăia cu 10% salariile militarilor, ale polițiștilor sau ale medicilor: „Este timpul ca această bătaie de joc să se oprească”
13:32
Fostul șef al spionajului românesc, neiertător cu noile planuri ale Guvernului Bolojan, de a tăia cu 10% salariile militarilor, ale polițiștilor sau ale medicilor: „Este timpul ca această bătaie de joc să se oprească”
LIVE UPDATE 🚨 Liderii UE discută viitorul Ucrainei la Summitul din Angola. Premierul Poloniei, Donald Tusk, susține că UE respinge o parte din planul lui Trump
13:17
🚨 Liderii UE discută viitorul Ucrainei la Summitul din Angola. Premierul Poloniei, Donald Tusk, susține că UE respinge o parte din planul lui Trump