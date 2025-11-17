După ce Procurorul General al României, Alex Florența, a dispus măsuri urgente în cazul crimei din județul Teleorman, și șeful Poliției Române, Benone Matei, a anunțat că a constatat o serie de nereguli și neglijență în serviciu. Un total de 14 oameni ai legii vor fi cercetați în acest caz.
Şeful Poliţiei Române, Benone Matei, a declarat, luni, în legătură cu cazul femeii din Teleorman ucise de soţ, care reclamase, anterior, că a fost violată de acesta, că a dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti, 6 dintre aceştia cu funcţii de conducere, din care un ofiţer şi 5 agenţi, respectiv 8 poliţişti cu funcţii de execuţie, din care un ofiţer şi 7 agenţi.
”În ceea ce priveşte evenimentul din data de 8 noiembrie 2025, înregistrat la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, verificarea întreprinsă de către reprezentanţii Direcţiei Control Intern şi Direcţiei Ordine Publică a evidenţiat anumite disfuncţionalităţi. Nu au fost efectuate toate activităţile obligatorii, conform prevederilor legale, în mapele de supraveghere deschise ca urmare a emiterii ordinul de protecţie provizorie de către poliţişti, respectiv a ordinului de protecţie de către instanţă. Astfel, în ceea ce priveşte poliţiştii cu funcţii de execuţie, aceştia nu au respectat toţi paşii procedurali în cadrul evenimentelor semnalate la care au intervenit. Iar la nivel de management, nu s-a exercitat supravegherea ierarhică necesară în gestionarea unei astfel de caz. Tematica violenţei domestice nu a fost analizată în şedinţe periodice”, a declarat şeful Poliţiei Române.
