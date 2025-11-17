După ce Procurorul General al României, Alex Florența, a dispus măsuri urgente în cazul crimei din județul Teleorman, și șeful Poliției Române, Benone Matei, a anunțat că a constatat o serie de nereguli și neglijență în serviciu. Un total de 14 oameni ai legii vor fi cercetați în acest caz.

Şeful Poliţiei Române, Benone Matei, a declarat, luni, în legătură cu cazul femeii din Teleorman ucise de soţ, care reclamase, anterior, că a fost violată de acesta, că a dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti, 6 dintre aceştia cu funcţii de conducere, din care un ofiţer şi 5 agenţi, respectiv 8 poliţişti cu funcţii de execuţie, din care un ofiţer şi 7 agenţi.

14 polițiști vor fi supuși cercetării prealabile

”În ceea ce priveşte evenimentul din data de 8 noiembrie 2025, înregistrat la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, verificarea întreprinsă de către reprezentanţii Direcţiei Control Intern şi Direcţiei Ordine Publică a evidenţiat anumite disfuncţionalităţi. Nu au fost efectuate toate activităţile obligatorii, conform prevederilor legale, în mapele de supraveghere deschise ca urmare a emiterii ordinul de protecţie provizorie de către poliţişti, respectiv a ordinului de protecţie de către instanţă. Astfel, în ceea ce priveşte poliţiştii cu funcţii de execuţie, aceştia nu au respectat toţi paşii procedurali în cadrul evenimentelor semnalate la care au intervenit. Iar la nivel de management, nu s-a exercitat supravegherea ierarhică necesară în gestionarea unei astfel de caz. Tematica violenţei domestice nu a fost analizată în şedinţe periodice”, a declarat şeful Poliţiei Române.

Oficialul a anunţat că a dispus cercetarea prealabilă faţă de 14 poliţişti. ”Ca urmare a acestor constatări, am dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti, 6 poliţişti cu funcţii de conducere, din care un ofiţer şi 5 agenţi, respectiv 8 poliţişti cu funcţie de execuţie, respectiv un ofiţer şi şapte agenţi”, a explicat Benone Matei.

Procurorul General a sesizat MAI și Inspecția Judiciară

nu rezultă că polițiștii au verificat în amănunt sesizarea femeii la 112. La rândul său, Procurorul General Alex Florența a sesizat MAI și Inspecția Judiciară în cazul femicidului din Teleorman, Parchetul General constatând grave nereguli în activitatea polițiștilor și a procurorului de caz. Controlul efectuat de Parchetul General arată că din ordinul de protecție provizoriu pe care îl avea femeia de 25 de ani împotriva fostului soț

Totodată, Parchetul General susține că nu rezultă nici că au fost efectuate verificări privind existența unor sesizări anterioare formulate de femeie sau a unui istoric de violență în cadrul raporturilor de familie, aspect relevant în evaluarea riscului și a gradului de pericol:

Pe 8 noiembrie, în comuna Beciu (judeţul Teleorman), un bărbat, care avea pe numele său un ordin de protecţie, şi-a ucis fosta soţie cu lovituri de cuţit, sub privirile fiului lor de 3 ani, după care a mers la locuinţa părinţilor săi unde şi-a provocat mai multe leziuni în zone vitale, fiind găsit cu răni la gât şi braţe. Bărbatul se află la Terapie Intensivă, pe numele său fiind emis un mandat de arestare preventivă. Mihaela, o tânără mamă de 25 de ani, semnalase anterior abuzurile, hărțuirea şi faptul că a fost violată de fostul soț.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI