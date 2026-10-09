Americanii din delegația SUA care ar fi trebuit să se întâlnească azi cu Ilie Bolojan au amânat vizita în ultimul moment

Vizita unei delegații a Congresului Statelor Unite ale Americii în România, programată pentru vineri, a fost anulată din motive obiective, anunța al Biroului de presă al Guvernului. În cadrul deplasării era prevăzută și o întâlnire cu prim-ministrul demis Ilie Bolojan.

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„Vizita în România a delegației Congresului SUA, în cadrul căreia era programată și o întâlnire cu prim-ministrul, nu va mai avea loc astăzi, din motive obiective”, se arată în anunțul oficial al Guvernului.

UPDATE: Guvernul explică motivul anulării vizitei

Executivul a transmis că anularea este provocată de o problemă tehnică apărută la aeronava cu care delegația SUA urma să călătorească spre România.

„Având în vedere că au existat mai multe întrebări privind motivul anulării vizitei delegației Congresului SUA, precizăm că aceasta a fost determinată de o problemă tehnică la aeronava cu care delegația urma să se deplaseze în România”, a transmis Guvernul.

Vizita urmează să fie reprogramată.

Știrea inițială:

„Vizita în România a delegației Congresului SUA, în cadrul căreia era programată și o întâlnire cu prim-ministrul, nu va mai avea loc astăzi, din motive obiective”, se arată în anunțul oficial al Guvernului.