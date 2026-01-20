Delfinariul din Constanța, în impas. Reprezentațiile cu un singur delfin nu sunt o opțiune

Speranțe spulberate la Delfinariul din Constanța negocierile cu administratorii unui parc acvatic din Malta, care au vrut să ne doneze cinci delfinii, s-au blocat. În prezent, instituția mai are un singur delfin, penini, în condițiile în care un bazin nou construit, cu aproape 4 milioane de euro, este finalizat. Deocamdată, reprezentațiile sunt asigurate cu alte patru mamifere marine închiriate din Ucraina.

La finalul anului trecut, autoritățile anunțau că sunt speranțe mari să primim cinci delfini din Malta, informează știrileprotv. Trei luni au durat negocierile, care însă s-au blocat din cauza birocrației. Sezonul estival bate la ușă, iar noi mai avem un singur delfin, penini. Forțată de împrejurări, conducere a instituției a prelungit contractul cu un delfinariu din Ucraina, care ne-a adus aici acum 4, 4 ani exemplare.

„Este foarte greu și nu am abandonat niciodată această această achiziție de delfin. Sau aduce delfin, indiferent sub ce formă să avem delfinii noștri. Acuma, în Mexic am găsit, la fel, niște delfini care par a fi abandonați și acolo trebuie să discutăm cu ei să vedem ce legislații au, ce greutăți, ce ne trebuie, cât ne costă. Până atunci noi avem un delfin, avem foarte mare grijă de el.” – Dănuț Dincă, directorul delfinariului din Constanța.

Reprezentațiile cu un singur delfin nu sunt însă opțiune.

Cencen, una dintre vedetele delfinarului din Constanța, a fost găsită fără suflare de instructori în bazin anul trecut. Asta după ce în urmă cu 2 ani, Baby, puiul ei născut în captivitate, a murit din cauza unor malformații.

„E bine. Se antrenează în fiecare zi alături de noi. Demonstrația avem. Și-a revenit după după moartea lui Ceancean. Într-adevăr, și-a revenit, dar nu este ok, că este singură și noi sperăm să fie aduși în a mă din nou delfin din cauza faptului că a venit iarna și într-adevăr temperaturile sunt foarte scăzute, mănâncă o cantitate puțin mai mare de pește în această perioadă. E place, bineînțeles heringul, că este și gras și mare.” – Florin Alexandru Mazilu, instructor delfinariu.

Partenerii de spectacole, cei patru delfin ucraineni, au contract până în luna martie. Până atunci ar trebui să se găsească alți patru delfini, mai ales că noul bazin, care a costat aproape 4 milioane de euro, este gata și va fi inaugurat în curând.

„Bazinul de antrenament are o capacitate de trei ori mai mare decât bazinul de spectacol, e 3.000m³ de de apă. Și mai este un bazin mic, care este un bazin de carantină în care se izolează delfinii care sunt bolnavi” – Radu Balaban, inginer constructor.

În această perioadă la delfinariu, în timpul săptămânii are loc o reprezentație pe zi, iar în weekend, câte două.

