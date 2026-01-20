Prima pagină » Actualitate » Delfinariul din Constanța, în impas. Reprezentațiile cu un singur delfin nu sunt o opțiune

Delfinariul din Constanța, în impas. Reprezentațiile cu un singur delfin nu sunt o opțiune

20 ian. 2026, 18:32, Actualitate

Speranțe spulberate la Delfinariul din Constanța negocierile cu administratorii unui parc acvatic din Malta, care au vrut să ne doneze cinci delfinii, s-au blocat. În prezent, instituția mai are un singur delfin, penini, în condițiile în care un bazin nou construit, cu aproape 4 milioane de euro, este finalizat. Deocamdată, reprezentațiile sunt asigurate cu alte patru mamifere marine închiriate din Ucraina.

La finalul anului trecut, autoritățile anunțau că sunt speranțe mari să primim cinci delfini din Malta, informează știrileprotv. Trei luni au durat negocierile, care însă s-au blocat din cauza birocrației. Sezonul estival bate la ușă, iar noi mai avem un singur delfin, penini. Forțată de împrejurări, conducere a instituției a prelungit contractul cu un delfinariu din Ucraina, care ne-a adus aici acum 4, 4 ani exemplare.

„Este foarte greu și nu am abandonat niciodată această această achiziție de delfin. Sau aduce delfin, indiferent sub ce formă să avem delfinii noștri. Acuma, în Mexic am găsit, la fel, niște delfini care par a fi abandonați și acolo trebuie să discutăm cu ei să vedem ce legislații au, ce greutăți, ce ne trebuie, cât ne costă. Până atunci noi avem un delfin, avem foarte mare grijă de el.” – Dănuț Dincă, directorul delfinariului din Constanța.

Reprezentațiile cu un singur delfin nu sunt însă opțiune.

Cencen, una dintre vedetele delfinarului din Constanța, a fost găsită fără suflare de instructori în bazin anul trecut. Asta după ce în urmă cu 2 ani, Baby, puiul ei născut în captivitate, a murit din cauza unor malformații.

„E bine. Se antrenează în fiecare zi alături de noi. Demonstrația avem. Și-a revenit după după moartea lui Ceancean. Într-adevăr, și-a revenit, dar nu este ok, că este singură și noi sperăm să fie aduși în a mă din nou delfin din cauza faptului că a venit iarna și într-adevăr temperaturile sunt foarte scăzute, mănâncă o cantitate puțin mai mare de pește în această perioadă. E place, bineînțeles heringul, că este și gras și mare.” – Florin Alexandru Mazilu, instructor delfinariu.

Partenerii de spectacole, cei patru delfin ucraineni, au contract până în luna martie. Până atunci ar trebui să se găsească alți patru delfini, mai ales că noul bazin, care a costat aproape 4 milioane de euro, este gata și va fi inaugurat în curând.

„Bazinul de antrenament are o capacitate de trei ori mai mare decât bazinul de spectacol, e 3.000m³ de de apă. Și mai este un bazin mic, care este un bazin de carantină în care se izolează delfinii care sunt bolnavi” – Radu Balaban, inginer constructor.

În această perioadă la delfinariu, în timpul săptămânii are loc o reprezentație pe zi, iar în weekend, câte două.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Abatere gravă la TV. Subtitrare cu expresii vulgare și înjurături la un film de Oscar, difuzat pe AXN
19:33
Abatere gravă la TV. Subtitrare cu expresii vulgare și înjurături la un film de Oscar, difuzat pe AXN
VIDEO Tentativă de crimă la Șotânga. Un român și-a atacat cumnatul italian cu un topor în urma unui pariu la băutură
18:55
Tentativă de crimă la Șotânga. Un român și-a atacat cumnatul italian cu un topor în urma unui pariu la băutură
VIDEO O vacă a uimit comunitatea științifică. Folosește cu bună știință o unealtă, ori de câte ori simte nevoia. Doar oamenii și primatele mai fac asta. Așa a luat naștere „efectul Veronika”
17:20
O vacă a uimit comunitatea științifică. Folosește cu bună știință o unealtă, ori de câte ori simte nevoia. Doar oamenii și primatele mai fac asta. Așa a luat naștere „efectul Veronika”
REACȚIE Ambasada SUA la București a postat un mesaj de apreciere pentru Donald Trump după un an de mandat: „Promisiuni făcute. Promisiuni respectate”
17:19
Ambasada SUA la București a postat un mesaj de apreciere pentru Donald Trump după un an de mandat: „Promisiuni făcute. Promisiuni respectate”
NEWS ALERT Controversa în cazul lui Băluță continuă. După presupusa tentativă de asasinat, edilul a rămas fără dinți. Ce îi îngrijorează pe medici
17:10
Controversa în cazul lui Băluță continuă. După presupusa tentativă de asasinat, edilul a rămas fără dinți. Ce îi îngrijorează pe medici
ADMINISTRAȚIE Ciprian Ciucu amenință cu amenzi în masă pentru șoferii din București. Edilul anunță că sistemul de parcări din Capitală „este o glumă!”
16:55
Ciprian Ciucu amenință cu amenzi în masă pentru șoferii din București. Edilul anunță că sistemul de parcări din Capitală „este o glumă!”
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Digi24
Un bărbat din Bacău a fost înştiinţat că a murit, deşi trăieşte: „Un decedat funcţional”. Explicația oferită
Cancan.ro
Mihaela și-a dat demisia pentru a avea grijă de iubitul ei italian, rămas paralizat. Ce a aflat românca pe 4 octombrie 2025
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Localnicii unei comune au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite chiar și de 30 de ori mai mari. Reacția primarului: „Nu plătiți”
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Cancan.ro
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80 de ani!'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Putea Homo erectus să vorbească?
Patrick André de Hillerin: Bolojan și USR, reprezentanții a doar unui sfert dintre alegători, au luat ostatic guvernul României
20:00
Patrick André de Hillerin: Bolojan și USR, reprezentanții a doar unui sfert dintre alegători, au luat ostatic guvernul României
FLASH NEWS George Simion s-a dus în Congresul american cu raportul „Lovitura de stat din România”: „Va ajunge pe masa fiecărui congresman american”
19:29
George Simion s-a dus în Congresul american cu raportul „Lovitura de stat din România”: „Va ajunge pe masa fiecărui congresman american”
ULTIMA ORĂ Lovitură pentru Klaus Iohannis. ANAF a câștigat și cealaltă jumătate a casei din Sibiu a fostului președinte
19:29
Lovitură pentru Klaus Iohannis. ANAF a câștigat și cealaltă jumătate a casei din Sibiu a fostului președinte
LIVE UPDATE 🚨 Lukașenko semnează Consiliul pentru Pace, 6 state NATO îl refuză pe Trump. 58 de țări au fost invitate. Cutremur înainte de sosirea lui Trump la Davos
19:28
🚨 Lukașenko semnează Consiliul pentru Pace, 6 state NATO îl refuză pe Trump. 58 de țări au fost invitate. Cutremur înainte de sosirea lui Trump la Davos
TENSIUNI Mauritius îi semnalează lui Trump că suveranitatea asupra insulelor Chagos nu poate fi pusă în discuție
19:14
Mauritius îi semnalează lui Trump că suveranitatea asupra insulelor Chagos nu poate fi pusă în discuție
ULTIMA ORĂ Lukașenko a semnat documentul care prevede aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace înființat de Trump
18:52
Lukașenko a semnat documentul care prevede aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace înființat de Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe